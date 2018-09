Zur Diagnose eines Brustknotens, hinter dem sich so oft ein Tumor versteckt, gehört nach Ansicht des Erlanger Gynäkologieprofessors Karl Gerhard Ober nicht besonders viel: ein Badezimmerspiegel, gutes Licht und sorgfältiges Abtasten der Brust. Damit können die meisten Knoten entdeckt werden. Ein Arzt ist für die Diagnose nicht notwendig. Den braucht die Patientin erst, wenn sie den Verdacht durch eine Gewebeprobe überprüfen läßt.

Für ein Drittel aller Frauen, deren Brustkrebs schon fortgeschritten ist, kommt trotz der gut funktionierenden Eigendiagnose die heilende Therapie zu spät. Mit einer alljährlichen Röntgenuntersuchung, dem Mammographiescreening vom vierzigsten Lebensjahr an, könnte der Teufelskreis aus zu spät gestellter Diagnose und frühem Tod unterbrochen werden. Da jede zehnte Frau an Brustkrebs erkrankt, sind die Bemühungen um rechtzeitige Vorsorge nur allzu verständlich.

Schweden und Holland sind uns, was die Mammographie betrifft, voraus. Ihre Apparate sind besser, ihre Beurteilungen genauer. Deshalb haben der Bundesforschungsminister und die Krankenkassen auch bei uns ein Screeningprogramm eingeführt – zur Befriedigung der Röntgendiagnostiker, die sich davon eine Ausweitung ihres Berufsfeldes versprochen haben. Die Politiker ten ihre Fürsorge demonstrieren. Vor drei Jahren wurde die Medizinische Hochschule in Hannover mit der Deutschen Mammographie-Studie (DMS) beauftragt. Sie sollte in einigen Regionen Niedersachsens beispielhaft klären, ob das Screening auch bei uns funktionieren kann.

Die Ergebnisse der Studie liegen jetzt vor. Sie sind nicht gerade ermutigend, denn um die drei zuverlässigen Qualitätsmerkmale für eine Mammographie ist es schlecht bestellt: Notwendige Zusatzuntersuchungen unterbleiben, viele positive Befunde waren falsch, etliche bösartige Geschwülste dagegen blieben unerkannt. Woran lag das miserable Abschneiden der deutschen Mediziner? Veraltete Geräte lieferten wenig aussagekräftige Bilder, und bei verdächtig erscheinenden Befunden holten die Ärzte der Testpraxen in Aurich und Braunschweig seltener als nötig die Meinung eines Kollegen ein. Möglicherweise hat die traurige Bilanz, daß beispielsweise in Aurich nur jeder sechste Brustkrebs durch Mammographie entdeckt wird, ähnliche Gründe.

Gewiß ließ sich während der dreijährigen Laufzeit der Studie auch manche Verbesserung feststellen: So wurden die Röntgengeräte moderner. Doch die Qualifikation der Ärzte und des technischen Personals blieb unzureichend. Meist sieht der Arzt nur das fertige Bild. Ob seine Assistentin die Röhre richtig eingestellt hat, überprüft er nicht. Im entnommenen Gewebe werden nicht immer die bei der Mammographie markierten Bezirke kontrolliert. Nach dem eigentlichen Ziel der Röntgenuntersuchung, dem „Mikrokalk“, fahndet nur knapp die Hälfte der Pathologen.

Für die geplante bundesweite Einführung des Screenings sprechen die Studienbefunde nach Auffassung von Experten jedenfalls nicht. Vielleicht fällt damit den Gesundheitspolitikern sogar ein Stein vom Herzen. Sie könnten sich, mit wissenschaftlichen Argumenten gewappnet, aus der kostspieligen Affäre ziehen – ein flächendeckendes Mammographiescreening würde alleine in Niedersachsen jährlich an die dreißig Millionen Mark kosten. Vielleicht werden in Zukunft ja Badezimmerspiegel bezuschußt.

Hans Harald Bräutigam