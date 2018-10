Inhalt Seite 1 — Einst ein Athos des Nordens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Joachim Jung

Wer die Insel Valaam das erste Mal betritt, hat den Eindruck, daß sie nur von Tieren bewohnt ist: Kühe und Schafe trotten vorbei, Katzen räkeln sich in der Sonne, ein Hund kommt schwanzwedelnd heran und beschnuppert die Fremden. Eine Ziegenherde läßt von ihren Grasnarben ab und bettelt die Touristen um Brot an. Die Besucher werden über schmale, felsige Waldwege ins Inselinnere geführt. Erst nach einer Stunde kündigen Rufe und Hammerschläge eine Siedlung an. Wo der Wald sich öffnet, erblickt man auf einem ausgedehnten hügeligen Gelände, umgeben von Wirtschaftsgebäuden und Gemüsegärten, das Kloster von Valaam. Es ist eine vierflügelige, ineinander verschachtelte Anlage, aus deren Mitte eine riesige, neobyzantinische Kathedrale ragt.

Wenn man den ganzen Komplex abschreitet und die Kathedrale, das Krankenhaus, das Wasserwerk, die Geräteschuppen und die 29 Kirchen und Kapellen besichtigt, gewinnt man noch heute eine Vorstellung von der Weitläufigkeit der Anlage, die einmal als „Athos des Nordens“ galt.

Seit zwei Jahren dürfen auch ausländische Touristen die Insel wieder betreten. Die kürzeste Route führt von Sankt Petersburg die Newa hinauf und dann am Westufer des Ladogasees entlang, ein Weg von 227 Kilometern, den der russische Passagierdampfer in zwölf Stunden bewältigt Wer nach der Abfahrt an Deck bleibt, kann erleben, wie die grünen Ufer allmählich in schüttere Lichtergirlanden übergehen, kleine, unbekannte Orte, an denen das Schiff in der Nacht vorbeigleitet. Auf sandigen Landzungen flackern Lagerfeuer, und wenn der Wind für einen Augenblick innehält, hört man Gelächter und Gesang. Heute ist es kaum mehr vorstellbar, daß sich hier, unweit von Petrokrepost, im September 1941 der Ring um Leningrad schloß. Deutsche Truppen drangen bis an den Ladogasee vor, blockierten die Versorgung der Stadt und konnten erst neunhundert Tage später vertrieben werden. Am Fluß, der jahrelang die Frontlinie bildete, zieht sich heute eine Kette von Mahnmalen, Gedenktafeln und Friedhöfen entlang.

Am nächsten Morgen taucht hinter einem Kamm zerrissener Felseninseln eine hügelige Waldlandschaft auf. Valaam ist ein zerfurchter, vom Eis abgehobelter Bergrücken, der mit einer Länge von zehn Kilometern aus dem Ladogasee ragt. Auf dem Steinboden finden nur Kiefern und Fichten Halt, selbst Birken sind selten. Als die Mönche im letzten Jahrhundert Obstgärten anlegten, mußten sie Erde vom Festland heranschaffen, um die Humusschicht, die nach kaum einer Handspanne auf Granit stößt, zu vergrößern. Auf manchen Lichtungen entdeckt man noch die Spuren der Arbeit: verwilderte Apfelbäume und Kartoffelstauden, Holunder und Flieder, eingefaßte Brunnen und Gartenzäune. In der Wildnis verstreut findet man Kapellen, die in den letzten Jahren restauriert oder nach alten Ansichten rekonstruiert wurden. Von den angrenzenden Klausen haben nur ein paar größere Backsteingebäude den Raubbau der Nachkriegszeit überlebt. Hier verbrachten früher die Mönche, die vierzig Jahre lang im Kloster gedient hatten, in familienartigen Kleingruppen ihren Lebensabend. Wen es in die Einsamkeit trieb, richtete sich in einer Höhle ein wie Alexander Swirskij, dessen Wohnstätte noch auf einer Nachbarinsel zu sehen ist.

Die Anfänge des Klosters entziehen sich einer genauen Datierung. Die Zahlen, die von diversen Geschichtsschreibern genannt werden, reichen von 1163 bis 1329. Fest steht, daß Valaam schon im 14. Jahrhundert eines der größten Klöster des europäischen Nordens war, das Zentrum der Christianisierung und Russifizierung Kareliens, dieses Landes, das immer wieder von Rußland und Schweden umkämpft wurde. Der russische Vorposten geriet bald in Gegensatz zu den Absichten der schwedischen Herrscher, die auf ihren Kriegszügen immer wieder über das Kloster herfielen und es zuletzt im Jahre 1611 so gründlich zerstörten, daß man heute nicht einmal mehr die Lage von Alt-Valaam feststellen kann.

Nach der Rückeroberung Kareliens durch Zar Peter I. wurde das Kloster neu gegründet und entwickelte sich bald zum bekanntesten Wallfahrtsort der Region. Im Jahr 1843 begannen regelmäßige Ausflugsfahrten von Petersburg nach Valaam. Die Pilger und Touristen, für die ein eigenes Hotel errichtet wurde, schufen mit ihren Spenden und durch den Kauf von Ikonen, Kerzen und Devotionalien die Grundlage für den immensen Reichtum des Klosters. In Petersburg sorgte ein eigenes Kontor für den Absatz landwirtschaftlicher Produkte, die Güter auf dem Festland warfen ansehnliche Gewinne ab, und vom Zarenhof kamen regelmäßige Geldzuwendungen. Nichts von alledem kam den Mönchen zugute, die von Abt Damaskin, der 1850 einschneidende Reformen durchführte, zu größter Bescheidenheit verpflichtet wurden. Der gesamte Klosterschatz floß in die Architektur, Rußlands bekannteste Baumeister wurden verpflichtet.