Selbst dem Alten von Rhöndorf wäre da der Atem stillgestanden. Hatte der doch schon nach einem einzigen Spiegel-Artikel gestöhnt: ein Abjrund von Landesverrat! Doch nun dieses: „Topas“, der jüngst verhaftete Agent, soll dem früheren Feind im Osten die gesamte Rüstungs- und Streitkräfteplanung aller Nato-Mitglieder verpfiffen haben. Ein Abgrund von Gesamtverrat!

Heute ist gut spotten. Doch beizeiten aufgedeckt, hätte diese ziemlich einmalige Untat die westliche Welt erschüttert. Eine solche Entzauberung der modernsten Verteidigungsmaschinerie – sie hätte mitten im Kalten Krieg gewiß ungeheuer demoralisierend gewirkt. Und so nimmt denn nun die Gerechtigkeit noch nachträglich ihren strengen Lauf.

Doch bei aller Einsicht ins Notwendige melden sich merkwürdige Zweifel an. Wenn der Verrat niemandem aufgefallen ist, weder in der Nato selber noch beim Studium der Berichte unserer Agenten im Osten, wenn die Sowjets auch so in die Knie gegangen sind – muß man dann nicht ins Grübeln geraten? Entweder über den Schaden des Verrats – oder über den Nutzen des Geheimnisses? R. L.