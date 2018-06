Die Wirklichkeit ähnelt dem Drehbuch. „Japaner können einen sehr verunsichern, und heute abend wird das mit größter Wahrscheinlichkeit so sein“: Wie diese Warnung des Japan-Kenners Captain Connor alias Sean Connery, mit der er in der brandneuen Bestsellerverfilmung „Nippon Connection“ seinen Polizeilehrling in das Reich der japanischen Wirtschaftskriminalität einführt, so dürften die Berichte westlicher Diplomaten in Tokio an ihre Regierungschefs daheim klingen.