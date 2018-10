Eine hämische Geschichte macht in Mogadischu die Runde. Es geht um eine Art Nachttopf, genauer gesagt um eine Flasche, die unter dem Feldbett von Jonathan Howe liegen soll. Dem Oberbefehlshaber der UN-Truppen sei es zu gefährlich, nächtens aus dem Haus zu gehen, erzählt man sich. Wahrheit oder Dichtung – fest steht jedenfalls, daß der amerikanische Admiral die Festung der Vereinten Nationen auch tagsüber kaum noch verläßt.

Ganz anders sein somalischer Gegenspieler General Muhamed Farah Aidid. Der 58 Jahre alte Chef der Freischärler bewegt sich in Mogadischu wie ein Haifisch im Ozean: ein Phantom, das mal hier, mal dort herumspukt, das schnell eine Demonstration aufwiegelt, eine Versammlung von Clanältesten einschwört oder der Miliz Mordbefehle erteilt. Dann taucht es wieder ab.

Wer General Aidid fängt, erhält 25 000 Dollar Belohnung. Er sei ein Terrorist, ein Verbrecher, erklärte Jonathan Howe. Der Admiral kommt in Mogadischu eben nicht viel herum; sonst könnte er die Straßenhymnen hören, in denen der Kriegsfürst als Volksheld besungen wird. Aidid hat den Tyrannen Siad Barre gestürzt. Das Kopfgeld der Vereinten Nationen macht ihn in den Augen seiner Anhänger zum Märtyrer.

Noch gar nicht lange ist es her, da empfing der Gesuchte in seinen Schlupfwinkeln Reporter, während die Fahnder der Vereinten Nationen auf Holzwegen herumirrten. Jetzt kommt keiner mehr an ihn heran – jedenfalls keiner dieser Ungläubigen aus der westlichen Welt. Alle Fremden sind aus seiner Sicht Besatzer, Eindringlinge, Kolonialherren mit blauen Helmen.

In Washington gibt es eine inoffizielle Weltrangliste der Bösewichte: Saddam, Ghaddafi, Noriega. Nun gehört auch Aidid zu diesem Club. Und wie andere Vereinsmitglieder zählte auch er einst zu den Freunden Amerikas. Zur Erinnerung: Als Ende 1992 die Operation „Restore Hope“ anlief und die US-Marines vor den Objektiven der Fernsehkameras hollywoodreif an der Küste Somalias landeten, rieb sich so mancher Beobachter verwundert die Augen. Wie freundlich die Friedenstruppe dem Kriegstreiber Aidid begegnete! Seine Soldateska durfte zunächst sogar ihr Schießgerät behalten, solange sie es nicht auf Amerikaner richtete.

Aidid, der Partner: Er tarnte sich mit gutem Willen. Die übermächtigen Amerikaner hatte er noch scheinheilig begrüßt; die Blauhelme, die dann die Mission übernahmen, verdammte er von Anfang an. Sein Motto: Wir können unsere Angelegenheiten selber regeln. Das Motiv dahinter: Keiner störe meine Kreise. Der „Held von Mogadischu“ sah sich – zum zweiten Mal in seinem Leben – um den Lohn des Siegers betrogen. Er hatte den Diktator veijagt und wurde dennoch nicht, was er seit einem Vierteljahrhundert anstrebte: absoluter Herrscher in Somalia. 1969 war ihm Barre mit einem Staatsstreich zuvorgekommen, diesmal war ein Hotelier schneller: Ali Mahdi Mohammed, der Waffenbruder im Rebellenbund Vereinigter Somalischer Kongreß, ließ sich 1991 zum Interimspräsidenten ausrufen. Und nun intervenieren auch noch fremde Mächte und vereiteln seine Abrechnung mit Mahdi...