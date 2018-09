Inhalt Seite 1 — Bakterien löchern die Magenwand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ulrich Bahnsen

Was meinst du, wer gekommen ist, in der zweiten Hälfte nach der Pause? Meine Magengeschwüre! Ich habe ihnen Codein gegeben, doch sie wollen nicht aufhören.“

Daß diese Therapie zu keinem guten Ende führt, das zeigt Regisseur Clint Eastwood in „Bird“, der Biographie des legendären Jazz-Saxophonisten Charlie Parker. Auf dessen Totenschein heißt es: „Charles Christopher Parker, vorläufiger Befund: Herzinfarkt, männlicher Neger, ungefähr 60 Jahre alt.“ Charlie „Bird“ Parker wurde nur 34 – nach exzessivem Drogenkonsum war nicht nur sein Magen ruiniert. Ob Heroin und Alkohol auch sein Magengeschwür verursacht haben, ist im nachhinein schwer zu beantworten.

Allerdings gilt als gesichert, daß Streß, Rauchen, Alkohol und manch anderer „Risikofaktor“ bei vielen Menschen ein fatales Übermaß an Magensäure und dem Verdauungsenzym Pepsin hervorrufen. Die Folge sind nach schulmedizinischer Lehrmeinung die verbreiteten Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre. Statistisch erkrankt in Europa immerhin jeder zehnte Mann an einem sogenannten Ulcus ventriculi oder duodeni. Auch übermäßiger Gebrauch des Schmerzmittels Azetylsalicylsäure (Aspirin) erhöht das Risiko für Magengeschwüre beträchtlich.

Wie die Geschwüre genau entstehen, haben die Mediziner jedoch nie wirklich schlüssig erklären können. Denn die gesunde Magen- und Darmschleimhaut ist gegen die Magensäure, chemisch nichts anderes als Salzsäure, gut geschützt: Ein neutralisierender Schleimmantel verhindert, daß der aggressive Magensaft Schaden anrichtet.

Nach dem Therapiekonzept „Keine Säure, kein Ulcus“ behandelte man daher Ulcus-Patienten bislang mit sogenannten Antazida, die der Salzsäure im Magen entgegenwirken, sowie Hemmstoffen (der Histaminrezeptoren), um die Säureproduktion von vornherein zu unterbinden. Auch wenn die Geschwüre dann meistens rasch vernarben – zu einer echten Heilung verhelfen Arzneimittel wie Omeprazol, Cimetidin oder Ranitidin kaum: Bereits nach sechs Monaten hat über die Hälfte der Patienten einen Rückfall, nach zwei Jahren leiden bis zu 95 Prozent erneut an dem Geschwür. Das Fachblatt Science meinte lakonisch, das müsse man wohl als eine unwirksame Therapie betrachten. die Pharmaindustrie hingegen sind die Säureblocker Renner: Wirkstoffe wie Cimetidin und Ranitidin erzielen allein in den Vereinigten Staaten jährlich Milliardenumsätze.

Der Verdacht, daß übermäßige Pepsin- und Säureproduktion im Magen nicht die alleinige Ursache der Geschwüre sein könnte, regte sich erstmals 1982. Damals entdeckte der Australier Barry Marshall in den Mägen von Ulcus-Patienten ein bislang unbekanntes Bakterium – Helicobacter pylori. Ein überraschender Befund, denn im aggressiven Säuremilieu des Magens hatte man solche Bewohner nicht erwartet.