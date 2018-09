Inhalt Seite 1 — Der Doktor stellt düstere Diagnosen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fredy Gsteiger

Der Gentleman steht im Dreck. Aus Abwasserlachen steigt übelkeitserregender Gestank empor, der Wind treibt den beißenden Rauch brennender Barrikaden aus alten Autoreifen durch die Straßen, aus der Ferne hallen Schüsse – und mitten in diesem Alptraum, der Gaza heißt und ein einziger Slum mit 800 000 Bewohnern ist, ragt in dunklem Nadelstreifenanzug die hohe Gestalt des alten Arztes auf.

Haider Abdel-Schafi, der Leiter der palästinensischen Delegation bei den Friedensgesprächen mit Israel, diskutiert mit seiner Schar – wie so oft. Der 73jährige Patrizier aus alteingesessener Familie hat das Ohr am Puls seines Volkes. „Ich lebe unter ihnen. Ich muß den Angehörigen der Männer, die im vergangenen Dezember von Israel in den Südlibanon deportiert wurden, täglich in die Augen schauen.“ Zuversicht für einen baldigen Frieden verbreitet er nicht. Doch der im Gaza von allen respektvoll „Doktor Haider“ Genannte erhebt sich derzeit wie der letzte Fels im Sturm, der die palästinensische Führung beutelt.

Mit der Abschiebung der 415 Palästinenser, mit dem seit 22 Monaten ohne vorzeigbare Ergebnisse dahindümpelnden Friedensprozeß, mit den jüngsten Kämpfen im Südlibanon ist das Ansehen der palästinensischen Unterhändler um Faisal Husseini und Hanan Aschrawi und der hinter ihnen stehenden PLO-Führung von Jassir Arafat in Tunis rapide gesunken. „Wir haben viel erreicht; wir jubeln oft“, meint zwar Arafats politischer Berater Nabil Schaath, „aber es sind eben nicht Dinge, die wir den Leuten auf der Straße erklären können, damit auch sie jubeln.“ Wie soll Euphorie keimen, bloß weil nunmehr im Verhandlungssaal in Washington von „Land“ für die Palästinenser statt von bloßer „Land-Infrastruktur“ die Rede ist? Hoch waren die Erwartungen der Menschen im Gaza und in der Westbank, als im Oktober 1991 in Madrid der Friedensprozeß begann; viele streckten damals den israelischen Besatzungssoldaten Olivenzweige entgegen.

Doch längst fliegen wieder Steine und Molotowcocktails. Haider Abdel-Schafi war schon damals skeptisch. Er ließ sich nur widerwillig überreden, die Leitung der Delegation zu übernehmen – zumal er anders als Arafat und Husseini, die sich insgeheim schon als Präsident eines unabhängigen Palästinas sehen, keinerlei politisches Amt anstrebt. „Ist einmal das nationale Problem gelöst, verschwinde ich sofort“, lächelt er fein.

Doktor Haider hat recht behalten mit seiner düsteren Prognose. Heute bekräftigt er sie als Diagnose. Er zweifelt mittlerweile am Sinn, überhaupt weiter zu verhandeln. Als vergangene Woche Amerikas Außenminister Warren Christopher in Jerusalem zu Besuch weilte und die palästinensischen Unterhändler treffen wollte, ließ er sich entschuldigen. Dabei ist er der einzige, dessen Ansehen beim Volk noch unbeschädigt ist, dem die Palästinenser respektvoll folgen.

Kaum noch die Hälfte der Bevölkerung in den besetzten Gebieten unterstützt den Friedensprozeß, ergab jüngst eine Umfrage eines palästinensischen Forschungsinstituts; gleichzeitig verlangen 85 Prozent demokratische Reformen in der PLO. Nachdem sich der Erfolg für seine Politik nicht so schnell einstellt, sind immer mehr des Vorsitzenden Arafat überdrüssig, der die Richtlinien der PLO diktiert und den einst prallen Geldsäckel der Organisation verwaltet. Erschwerend wirkt auch, daß die reichen Golfmonarchien seit dem Kuwaitkrieg, als die Palästinenser Saddam Hussein zujubelten, den Geldhahn für die PLO zugedreht halten und ihn jetzt erst ganz zögernd wieder öffnen. Zudem fiel die „Befreiungssteuer“ als Einnahmequelle weg, die die bis zum irakischen Überfall in den Ölländern arbeitenden Palästinenser entrichten mußten. So mußte die PLO ihr ehemaliges Jahresbudget von mehr als 300 Dollarmillionen arg zusammenstreichen; für Krankenhäuser und Universitäten, für Kämpfer und Bedürftige fehlen heute die Mittel.