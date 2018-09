Inhalt Seite 1 — Druck auf die Banken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bank und Börse

Und sie bewegt sich doch: Vorsichtig hat die Bundesbank seit Jahresanfang ihre Zinsen gesenkt, um der Konjunktur nicht allzusehr im Wege zu stehen. Und voller Stolz präsentieren die Experten der Großbanken ihre neuen Gewinnschätzungen für die deutsche Industrie, die für das kommende Jahr durchweg um zwanzig bis vierzig Prozent höher als für das laufende Jahr liegen. Ob die Erträge der Unternehmen tatsächlich derart steigen, steht freilich auf einem anderen Blatt. Denn die Kraftakte von Bundesbankpräsident Schlesinger werden von den gleichen Geldhäusern, die sich in volkswirtschaftlichem Optimismus üben, konterkariert. Die niedrigeren Zinsen der Bundesbank werden zwar bei den Habenzinsen schnell an die Kunden weitergegeben. Hingegen herrscht bei den für die Wirtschaft wichtigen Sollzinsen noch sehr starke Zurückhaltung, Kredite sind nach wie vor recht teuer.

So nahm die Bundesbank den Diskontsatz in den vergangenen Monaten um immerhin zwei Prozentpunkte zurück. Entsprechend sind die Festgeldzinsen gesunken: Anleger, die zwischen 100 000 und 1000 000 Mark bei ihrer Bank deponieren können, erhielten nach der Durchschnittsrechnung der Deutschen Bundesbank vor einem Jahr noch 8,3 Prozent gutgeschrieben, heute sind es bestenfalls noch um die 6,5 Prozent. Viele Institute bieten ihren Kunden gar nur noch zwischen 5,9 und 6,2 Prozent und damit kaum mehr, als beispielsweise Visa-Banken für die Kreditkartenkonten ihrer Klienten zahlen. Keine Großzügigkeit herrscht auch bei den Sparbriefen, die im vergangenen Sommer noch durchschnittlich 8,02 Prozent abwarfen: Magere 5,96 Prozent werden heute gezahlt.

Ganz anders ist die Lage für Kreditnehmer: Wegen des starken Konkurrenzkampfes in der Branche gingen zwar die Konditionen für Baudarlehen um rund 1,4 Prozentpunkte nach unten. Bei Kontokorrentkrediten kennen die Institute indes kaum Erbarmen: Im August vergangenen Jahres verlangten sie noch durchschnittlich 14,1 Prozent, heute sind die Schuldner immer noch mit 13,3 Prozent dabei.

Auch beim schlichten Anschaffungskredit – ein wichtiges Element zur Belebung des privaten Verbrauchs – wurden die Sätze nur sehr mäßig von 15,7 auf 14,9 Prozent heruntergestuft. Damit klafft die Spanne zwischen Immobiliendarlehen und Anschaffungskredit so weit auseinander wie nie zuvor – ein Indiz dafür, daß die Geldhäuser dem Immobilienbesitzer offenbar wesentlich mehr vertrauen als dem schlichten Angestellten oder Arbeiter, der nur mit seiner Arbeitskraft oder allenfalls mit einer Lebensversicherungspolice für das aufgenommene Geld geradesteht. Für die Bauherren zahlt sich aus, daß sie bei den sechsstelligen Darlehensbeträgen um jedes Zehntelprozent feilschen, während sich Verbraucher oft dankbar zeigen, daß ihnen überhaupt jemand den Konsum auf Pump finanziert.

Der „kleine Mann“ bleibt auch auf der Strecke, wenn es ums Sparen geht. Drohungen der Kreditwirtschaft, man könne das Sparbuch wegen des hohen Verwaltungsaufwandes künftig überhaupt nicht mehr verzinsen, sind mittlerweile zwar verhallt. Andererseits kann man von einer echten „Verzinsung“ kaum noch sprechen: In der Hochzinsphase der vergangenen Jahre stieg der durchschnittliche Spareckzins von 2,0 auf 2,85 Prozent, inzwischen nehmen die Geldhäuser die Sätze bereits wieder in Richtung 2,0 Prozent zurück. Bei einer Inflationsrate von 4,2 Prozent schrumpft damit die Kaufkraft des angelegten Kapitals erheblich. Quasi als Beruhigung weisen die Institute darauf hin, daß der Spareckzins ohnehin kaum noch eine Bedeutung habe, daß sie vielmehr die meisten Spareinlagen mit einem Bonus verzinsten. In der Tat: Von den gut 500 Milliarden Mark auf bundesdeutschen Sparkonten mit dreimonatiger Kündigungsfrist wird ein Großteil mit vier bis fünf Prozent entlohnt – ein Satz, der zumindest die Inflationsrate abdecken kann. Pech haben nur die Anleger, die sich nicht um ihr Geld kümmern können oder wollen oder die keinen Mut haben, mit ihrer Bank zu verhandeln.

Sechsstellige Guthaben sind gerade bei älteren Menschen keine Seltenheit. Kaum ein Bankberater wird jedoch von sich aus einen Zinszuschlag anbieten. In der Hochzinsphase Anfang der achtziger Jahre hatten die Geldhäuser noch mehr Mitleid mit ihren Kleinsparern, darunter auch vielen Schülern, die den Umgang mit den Zinsen erst lernen müssen: Hier wurden immerhin über mehrere Jahre hinweg stolze fünf Prozent fürs Sparbuch gezahlt.