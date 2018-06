Die Wende ist in jeder Hinsicht bemerkenswert. Noch zu Beginn des Jahrzehnts sah es so aus, als könne nichts und niemand die japanische Autoindustrie dabei aufhalten, die amerikanische Konkurrenz nach Belieben an die Wand zu drücken: 1991 hielten die Japaner rund dreißig Prozent des gesamten Personenwagenmarkts in Amerika, und in einzelnen Monaten verkauften sie sogar bis zu 38 Prozent.