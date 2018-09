Inhalt Seite 1 — Truppe für den Frieden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Bartholomäus Grill

Johannesburg

Ausgebrannte Hütten, Barrikaden aus Felsbrocken, Straßenzüge, die aussehen, als hätten in der Nacht Bomben eingeschlagen. Auf einem Stromverteiler steht „Sarajevo“. Wäre der Blechkasten nicht in den Farben des ANC – Schwarz, Gelb, Grün – angepinselt, könnte man fast glauben, mitten in Bosnien zu sein. Willkommen in Katlehong!

In dieser Township im Osten Johannesburgs liegt das Epizentrum des jüngsten Gewaltbebens, das Südafrika erschüttert. 581 Menschen starben im Juli. Allein in Katlehong wurden 394 Leichen eingesammelt. Das ist die höchste Todesrate seit drei Jahren; im Vormonat dürfte es die zweithöchste der Welt gewesen sein – gleich nach dem Balkan und noch vor Somalia.

Montag, 2. August: 55 Tote. Montag, 9. August: 41 Tote. Am Wochenanfang werden sie aufgelistet wie die Läufe in einer Kricket-Tabelle. Sie sind Opfer der Gewalt von Schwarzen gegen Schwarze, eines Bruderkrieges. Über die Ursachen wird selten nachgedacht.

Sind die Exzesse nicht ganz einfach zu erklären? Hier Anhänger der konservativen Inkatha-Partei, dort Sympathisanten des linken ANC. Sie kämpfen um ihren Teil an der Macht im neuen Südafrika. Die Kriegsfürsten der beiden Fraktionen haben die Schwarzenvorstädte, die Townships, so exakt unter sich aufgeteilt, daß die Architekten der Apartheid ihre Freude hätten. Sie nennen ihre Privatarmeen „Selbstverteidigungseinheiten“. Doch die Grenzen zu kriminellen Selbstbereicherungsvereinen sind fließend. Wer einen persönlichen Feind loswerden will, muß ihn nur bei einer Bande als Parteigänger der anderen anschwärzen. Überall sind die Hexenjäger unterwegs. Gewalt und Gegengewalt – der Teufelskreis einer blutigen Vendetta schließt sich.

Wenn es nur so einfach wäre. In Wirklichkeit gebiert das Elend, das die Apartheid in den Schwarzensiedlungen angerichtet hat, die Gewalt. Im Alltag hat sich seit der großen Wende des Jahres 1990 nichts zum Besseren gewendet. Es tobt ein Verteilungskampf um knappe Ressourcen, um Arbeit, Wohnraum und Lebenschancen. Wer sich einer der Parteien anschließt, erhöht seine Chancen auf ein Bett in einer Arbeiterunterkunft, einen Bauplatz für die Hütte, einen Wasserhahn, ein bißchen Schutz vor Mordbrennern.