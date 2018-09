Inhalt Seite 1 — Befehlshaber ohne Biß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ulrich Schiller

New York

Das Hauptquartier der Vereinten Nationen scheint in sommerlicher Trägheit erstarrt: Hauptsächlich Touristen mit beflissen aufmerksamen Gesichtern bevölkern den Glaspalast am East River; einige Korrespondenten grasen unverdrossen das Dokumentenregal nach neuen Papieren ab; gelangweilte Fahrer warten in Limousinen auf ihre Diplomaten. Keinerlei Action. Nicht einmal eine Demonstration belebt die Szenerie. Ein Drama wird hier nicht gegeben.

Doch vieles ist zu regeln im Hauptquartier der Vereinten Nationen. Die Weltorganisation erlebt grundlegende Veränderungen ihres Auftrags, ihres Selbstverständnisses und ihrer Organisation. Zwar werden ihre klassischen Aufgabenbereiche, ob Weltgesundheit, Ernährung, Kinder- und Entwicklungshilfe, nicht gestrichen. Doch steht fest, daß in diesen Bereichen Mittel und Personal gekürzt werden müssen. Hingegen wird die Erhaltung des Friedens (peacekeeping) immer wichtiger.

„Was wir im ehemaligen Jugoslawien schaffen sollen, ist Somalia plus „,Friedensdurchsetzung‘“, sagt einer der 35 UN-Experten in der Abteilung „Friedenserhaltung“. Sie sollen 90 000 Soldaten in fünfzehn UN-Operationen lenken. Im 36. und 37. Stock des UN-Gebäudes sitzen sie in engen Büros, von Konferenzen und Anrufen gejagt, von Sekretärinnen assistiert, die sich am Schreibtisch kaum umdrehen können. Iqbal Riza, dem stellvertretenden Abteilungschef – Kofi Annan, sein ghanesischer Chef, ist im Urlaub –, steht die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben. Am späten Abend ruft ihn Butros-Ghali zu einer weiteren Sitzung. „Wir treffen den ganzen Tag Ad-hoc-Entscheidungen“, sagt Riza, ein pakistanischer Diplomat: „Zum Nachdenken bleibt nur die Nacht.“

Das wichtigste für ihn ist zur Zeit die Aufstockung der Abteilung. 60 politische UN-Beamte und 40 Militärs sollen seiner Abteilung demnächst zur Verfügung stehen. Der Bereich „Aktivitäten im Feld“, also alles, was die militärischen, logistischen und technischen Probleme eines UN-Einsatzes betrifft, soll in die große Abteilung „Friedenserhaltende Operationen“ integriert werden. Dort werden die Einsätze vorbereitet, gesteuert und mit betroffenen Regierungen koordiniert. Doch ein Tauziehen um Kompetenzen verzögert die Neugliederung. Die Abteilung für Politische Angelegenheiten fühlt sich in ihren Befugnissen beschnitten.

Sobald jeweils der Sicherheitsrat eine Friedensmission mit Blauhelme-Einsatz beschlossen hat, scheint sie rasch anzulaufen. Der Generalsekretär bekommt den Auftrag und stellt ein Budget auf. „Aber dann“, stöhnt Iqbal Riza, „dauert es Monate, bis wir die benötigten Truppen bekommen. Wir brauchen immer mehr, weil die Einsätze immer größer werden. Zugleich werden die Einsätze komplexer und gefährlicher. Das stellt qualitativ ständig höhere Anforderungen an UN-Soldaten.“