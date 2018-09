Wolfgang Vogel, der ehemalige DDR-Anwalt und Vermittler zwischen Ost und West, wollte mit Häftlingsfreikäufen und Familienzusammenführungen ein Ventil öffnen, um das kommunistische Regime von inneren Spannungen zu entlasten.

Doch sein Menschenhandel war nicht weniger gefährlich, als Löcher in einen Deich zu stechen. Als 1984 die Zeit der Botschaftsbesetzungen begann, hat Honecker die Position Vogels unterlaufen, indem er leichtfertig Zehntausende einfach ziehen ließ.

Kurz bevor die DDR zusammenbrach, hat sich Vogel aufgerafft, seinen Ruf zu retten: Er prangerte die Rechtsverletzungen des Systems öffentlich an. Mit diesem Kapitel über den jähen Abbruch einer deutschen Karriere endet unsere Serie über den „Advocatus Diaboli“

Von Craig R. Whitney

Wann kam der Anfang vom Ende? Vielleicht an einem kalten Wintertag, dem 20. Januar 1984, als sechs ostdeutsche Dissidenten das Gebäude in der Neustädtischen Kirchstraße in Ost-Berlin betraten, in dem sich die amerikanische Botschaft befand, und den Bibliothekar baten, ihnen bei einem Brief an Präsident Reagan behilflich zu sein.

„Wir bitten um politisches Asyl“, mit diesen Worten begann das Schreiben. Alle sechs hatten um eine Ausreisegenehmigung nachgesucht; nun wollten sie in der Botschaft in einen unbefristeten Hungerstreik treten, bis man sie gehen ließ. Innerhalb weniger Stunden hatte sich die Neuigkeit in ganz Deutschland verbreitet, Ost wie West. Der Anführer der kleinen Schar, ein achtundzwanzigjähriger Kunststudent namens Bernd Macke, dessen Vater bei der Staatssicherheit arbeitete, hatte einen westdeutschen Rundfunk- und Fernsehkorrespondenten angerufen und ihm eine Kopie des Schreibens übergeben.