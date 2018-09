Cleverness im Kommen

Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Studienleistungen, dargestellt anhand der Diplomnote beziehungsweise der Studiendauer, und dem späteren Erfolg der Absolventen! Das wollen Wirtschaftswissenschaftler der Uni Hohenheim in einer Studie über „Erfolg in Studium und Beruf“ herausgefunden haben. Wichtig, so meinen die Betriebswirte, ist vielmehr die „Cleverness“ des einzelnen. Diese Cleverness läßt die jungen Leute schon während des Studiums Zusatzqualifikationen erwerben und die richtigen Kontakte knüpfen. Solche „Cleveries“, so räumen die Autoren der Studie ein, ziehen allerdings meist auch ihr Studium schneller und erfolgreicher durch. Die Ratschläge, die die Autoren zum Schluß der Studie geben, sind entsprechend unorthodox. Die Politiker sollen sich lieber um die Qualität des Studiums kümmern als um dessen Dauer und das Bafög ausbauen. Arbeitgeber sollen nicht nur auf gute Noten starren. Und Abiturienten sollen studieren, was ihnen Spaß macht.

Diplom per Telephon

Vom heimischen Schreibtisch aus können Bochumer Physikstudenten künftig an den Hochleistungscomputern der Ruhr-Universität arbeiten. Möglich wird dies durch Modems, die sie von der Fakultät für Physik und Astronomie ausleihen und an ihren eigenen PC anschließen. Statt wie bislang an die Öffnungszeiten der Institute und Rechenzentren gebunden zu sein, können die angehenden Physiker damit dann auch abends und nachts über die Telephonleitung aufwendige Berechnungen durchführen. Von dieser hierzulande bislang einmaligen Initiative, die vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft finanziell unterstützt wird, verspricht sich die Ruhr-Universität eine Verkürzung der Studienzeit von bis zu einem Semester.