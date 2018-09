Von Heinz Josef Herbort

Mannigfache Wege gehen die Menschen. / Wer sie verfolgt und vergleicht, / wird wunderliche Figuren entstehen sehn; / Figuren, die zu jener großen Chiffrenschrift zu gehören scheinen, / die man überall, / auf Flügeln, / Eierschalen, / in Wolken, / im Schnee,/in Kristallen und in Steinbildungen,/auf gefrierenden Wassern, / im Innern und Äußern der Gebirge, / der Pflanzen, / der Tiere, / der Menschen, / in den Lichtern des Himmels, / auf berührten und gestrichenen Scheiben aus Pech und Glas,/in den Feilspänen um den Magnet her / und sonderbaren Konjunkturen des Zufalls / erlebt.

aus: Novalis, „Die Lehrlinge von Sais“

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Großen Festspielhaus wie zum Goldenen Hirschen, freilich auch in der hierorts ungewöhnlichen Bescheidenheit eines Hinterhofs an der Felswand direkt neben dem Mönchsberg-Tunnel, findet der diesjährige Besucher der Salzburger Festspiele im „Schüttkasten“ eine mit knapp einhundert Exponaten kleine, aber feine Ausstellung: „Utopia – Arte italiana 1950-93“ (genauer: deren einen und größeren Teil; für den zweiten muß er auf die andere Salzach-Seite, kommt aber dafür zusätzlich in den Genuß der Villa Arenberg, der dort ansässigen Galerie Thaddaeus Ropac und den hier angebotenen Arbeiten von Jim Dine, Arnulf Rainer und James Rosenquist).

Gleich am Eingang wird der Besucher freundlichst begrüßt: Von seinem Stühlchen auf hohen Stelzenbeinen vor einem roten Tisch pustet ein bunt behütetes Knäblein seine fröhlichen Wünsche in den Raum. „Happy New Year 1980“ nannte Sandro Chia sein Ölbild, und das wieder figurative Bild verkündet gelassen-distanziert wie sarkastisch seine Botschaft: Der Tisch weit unten, der Teller wie das Glas darauf sind leer, und der Knabe mit den nackten Füßen hat längst zur ersatzbefriedigenden Zigarette gegriffen.

Schon 1964 hatte John Cage unsere routiniert bis verlogen gewordene Neujahrs-Glückwunschformel in einem Text für das Sogetsu Art Center umfunktioniert: „Happy New Ears!“ Luigi Nono schließlich fordert in seinem „Prometeo“ noch deutlicher: „Ascolta – Höre, hör zu, hör genau hin!“ Denn: „Eine schwache Kraft ist uns gegeben; aber sie genügt, um eine Epoche herauszusprengen aus dem Lauf der Geschichte.“ Immer wieder der Appell: „Höre diesen Augenblick! Eine schwache Kraft ist den Gedanken gegeben: Stillsetzung. Es erwarten den Gedanken Gelegenheiten. Glückliche Augenblicke. Aus der Stille Kraft machen, erfüllt von Ereignissen.“

Luigi Nonos „Prometeo“ war das zentrale musikalische Ereignis der diesjährigen Salzburger Festspiele, Nonos Aufruf zu einem neuen Hören gilt und steht für das Neue Salzburg. Das hat den Aufruf gehört und beginnt, ihm zu folgen. Anders freilich als von vielen vielleicht erwartet.