Inhalt Seite 1 — Ein so konzentriertes Werk Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Josef Herbort

Der Vierundzwanzigjährige war sich seiner selbst und seines Urteils durchaus sicher: „Stil oder Idee?“ – fragte Pierre Boulez 1949 keß und meinte Strawinsky und Schönberg. Dem einen attestierte er ein „Bedürfnis nach dem Spiel“, einem „Spiel mit der Geschichte“ freilich, das den Komponisten gewissermaßen durch ein Museum schweifen, hier und dort einen geeigneten Gegenstand mitnehmen, diesen demontieren und auf andere Weise wieder zusammensetzen lasse. Den anderen bezichtigte er sogar, die Vergangenheit wieder aufrichten zu wollen, „tote Formen“ wieder aufzugreifen, die sich dann aber als „so zählebig“ erwiesen, daß „ihre musikalischen Ideen dadurch verwandelt und ebenfalls zu etwas Totem werden“.

Als Boulez zwei Jahre später, 1951, aus gegebenem Anlaß einen anderen Aufsatz schrieb, mußte (und sollte wohl auch) der Titel schockieren in seiner pietätlosen Deutlichkeit: „Schönberg est mort – Schönberg ist tot“. Das „Es lebe der König!“ war damals noch nicht zu lesen. Später darauf angesprochen, gestand Boulez, nicht ganz ohne geistiges Erröten: „Ich vermag Schönberg nur schwer zu .schlucken’, vor allem wegen seines ständigen Akademismus und seines Mangels an Kühnheit, gemessen an seiner eigenen Entdeckung.“ Das war die Zeit, da Boulez selber in Anwendung der von Messiaen empfangenen Lehren das „serielle Prinzip“ ausarbeitete, welches versuchte, über Schönberg weit hinausgehend Ordnung in einer Komposition dadurch herzustellen, daß sämtliche Parameter der Musik in Abhängigkeit von der ein für alle Male gewählten „Reihe“ errechnet und auf ihre Positionen verwiesen wurden.

Freilich schrieb er auch über Schönbergs „Variationen für Orchester op. 31“, sie seien „gut komponiert und außerordentlich gut durchgearbeitet“, mit der Konsequenz, schon damals: „Ich fühle mich verpflichtet, sie zu spielen, weil ich finde, daß die Leute ein so konzentriertes Werk kennenlernen und sich dafür interessieren sollten.“ Als Pierre Boulez dann 1971 Chef so renommierter Ensembles wie des BBC-Symphony- und des New York Philharmonie Orchestra wurde, war eine seiner ersten „Taten“, den Traditionalisten Schönberg mit dem Neuerer Beethoven in ein Programm zu packen, die beiden so zu konfrontieren und sich dabei wechselseitig beleuchten – und damit signifikanter werden zu lassen. Als schließlich Mitte der siebziger Jahre als Folge von Boulez’ Arbeit mit den beiden Spitzenorchestern und dem Pariser Ensemble InterContemporain Schönbergs wichtigste Werke auf Langspielplatten herauskamen, hörten wir plötzlich Werke, die wir zu „kennen“ glaubten, neu: Ganz gegen seine verbalen Ausfälle, beinahe schon, als wolle er diese dirigierend zurücknehmen, untermauerte Boulez die Singularität solcher Stücke wie „Verklärte Nacht“ und „Glückliche Hand“, „Pierrot Lunaire“ und „Erwartung“, „Gurre-Lieder“ und „Jakobsleiter“, „Moses und Aron“ und „Variationen op. 31“.

Eigentlich, so hatten uns unsere Theorielehrer wie die Dirigenten überzeugt, seien dies alles Werke eines über verschiedene Stufen verlaufenden Expressionismus: Aufweichung der Tonalität Einführung einer oder mehrerer fremder Tonalitäten Negation jeglicher tonaler Zentren -> Pluritonalität Atonalität. Aber Pierre Boulez hatte uns hören lassen – und wer es mochte, versicherte sich an Hand des Notentextes, daß der Dirigent durchaus im Recht war: daß nämlich der Komponist wirklich „strukturell“ gedacht hatte; daß die kleinen Häkchen über einem H oder einem N und deren umgekehrtes Ende-Zeichen zwar melodisch-formelhafte Phrasen abgrenzten, die auch der Komponist als „Haupt-“ und „Nebenstimme“ definiert wissen wollte, daß aber weitaus wichtiger die jeweiligen Blöcke von Durchführungen waren, die rein musikalische Qualität besaßen, also nicht etwa von Textstrukturen oder anderen außermusikalischen Kriterien abzuleiten waren.

Und wir hörten, daß es eine Frage der Tempi war, die Boulez nahm, so daß diese Musik nicht mehr zerfiel oder sich ins Formlose zu verlieren drohte, sondern daß nunmehr Proportionen hergestellt wurden. Die Bedeutung der musikalischen Zeit, ihre Abhängigkeit sowohl als auch ihre Autonomie gegenüber der subjektiv erlebten wie der physikalisch real verstreichenden Zeit, von den Komponisten damals in endlosen Diskussionen erörtert, wurde zu einem wesentlichen Gestaltungs- und damit Bewußtseinsmoment, zunächst in der Aufführung zeitgenössischer Musik, dann aber auch in der historisch-kritischen Praxis (die sich äußerlich der Originalinstrumente bedient, im Wesentlichen aber doch auf den rhetorischen Duktus der alten Musik zielt).

Pierre Boulez profitierte damals von einer psychologischen Kuriosität, die er in einem Gespräch so beschrieb: „Ist man einmal als Dirigent bei anderer Musik beobachtet worden, bei der alle wissen, daß man nicht mogeln kann, dann bekommen die Leute – nicht nur das Publikum, sondern auch die Musiker – ein Gefühl des Vertrauens.“ Der Chef d’orchestre in New York, Cleveland, London – und Bayreuth, wo er freilich die wohl größten Hindernisse zu überwinden hatte – gewann auch skeptischere Zuhörer für die zeitgenössische Musik durch die Professionalität seiner Arbeit.