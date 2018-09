Von Dirk Kurbjuweit

Dem Gefreiten Jörg Laackman, soviel vorweg, geht es gut. Seit drei Wochen ist er nun in Somalia, hat Mogadischu überstanden und sich im Staub von Belet Huen eingerichtet. Noch 102 Tage und der Rest von heute. Seine Chancen, heil nach Hause zu kommen, stehen alles andere als schlecht.

Doch ein harmloser Ausflug nach Afrika ist die umstrittene UN-Hilfsaktion der Bundeswehr nicht, auch wenn mancher Politiker es gerne so darstellt. Der Soldat Laackman hat jetzt eine Ahnung von dem, was Krieg bedeutet. Er kam ihm ziemlich nahe, näher jedenfalls, als vermuten würde? wer auf das Wort vom „humanitären Einsatz“ vertraut. Es waren kleinere Ereignisse, die jedoch Gewicht haben, weil sie etwas Neues bedeuten für Soldaten der Bundeswehr. Genauso neu ist manche Überlegung, die nun in ihren Köpfen spukt: Gedanken vom Krieg. Die Soldaten werden davon erzählen, vor allem den Angehörigen, die sich auch so ihre Gedanken machen, und so findet die Welt des Krieges allmählich wieder ihren Platz in der Bundesrepublik. Beim nächsten oder Übernächsten Einsatz, der vielleicht nicht einmal mehr „humanitär“ genannt wird, könnten viele dieser Gedanken zur Realität werden. Und die Geschichten von Gefahr, die jetzt Geschichten am Rande sind, würden die Hauptgeschichten sein.

Bedenkliche Gesichter schon beim Anflug auf Belet Huen. Das aber nur wegen des Wüstenwinds, der die Transall tanzen läßt. Achtzig Soldaten im Laderaum, das letzte Kontingent, die letzten der 1700 Soldaten des Unterstützungsverbandes Somalia der Bundeswehr. Unter ihnen, im Fleckentarnanzug, Jörg Laackman, genannt Lacky, von der 4. Transportkompanie 170 aus Rheine, 22 Jahre alt, gelernter Koch, bei der Bundeswehr Fahrer eines Wassertransporters. Vor zwanzig Stunden war Abschied in Rheine gewesen. Die Tränen sind getrocknet, die Klöße aus den Hälsen gerutscht, stille Spannung flirrt durch den nackten Laderaum der Transall.

Drei Ratschläge reisen mit dem Gefreiten Laackman. Vom Vater: Nicht den Rambo spielen, gesunden Menschenverstand walten lassen. Vom Opa: Nur machen, was der Vorschrift entspricht. Von der Oma: Sich um einen Job in der Küche bemühen; das sei sicher. Seine Mutter, die Jörg Laackman so gut wie nie sieht, weiß nicht, daß er in Somalia ist. Eine Freundin hat er nicht. Die letzte, eine Krankenschwester, verließ ihn, weil er sich gegen Zivildienst und für die Bundeswehr entschied.

Steine schlagen gegen den Bauch der Transall, als sie über das Rollfeld von Belet Huen rumpelt. Durch die sich langsam öffnende Ladeklappe sehen die Soldaten einen ersten Ausschnitt von Afrika: Kinder-hinter Stacheldraht, winkend.

Draußen baut sich Laackman für ein Photo vor der Transall auf; eine starke Pose, ein bißchen Rambo. Er neigt zu solchen Auftritten, obwohl er sonst eher besonnen handelt. Ein offener, freundlicher Mensch, der sich nicht allzu viele Gedanken macht, an Politik zum Beispiel kaum interessiert ist, nicht einmal wählen geht, weil ihm ganz gut gefällt, wie die Dinge so stehen. Er war Sportler, ein guter Läufer, was seine Großmutter ein wenig beruhigt, denn „so schnell wie der Jörg läuft, können die gar nicht schießen“. Für Somalia hat er seinen Grundwehrdienst freiwillig verlängert. Abenteuerlust. Zu Afrika fiel Laackman vor allem die Rallye Paris-Dakar ein, an der sein Unteroffizier vom Standort mit einem Motorrad teilgenommen hatte. Wäre auch so ein Traum von ihm: mit dem Motorrad durch Afrika.