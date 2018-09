Von Marco Finetti

Zur Selbsthilfe griffen kürzlich Wirtschaftswissenschaftsstudenten der Georg-August-Universität in Göttingen: Um auf die desolate Lage der Bibliotheken an der Traditionsuni aufmerksam zu machen, stifteten sie aus eigener Tasche Lehrbücher und Fachzeitschriften im Wert von 5800 Mark. Ihre Kommilitonen in München nutzten den Festakt zum 125jährigen Jubiläum der Technischen Universität, um unter den prominenten Gästen aus Politik und Wirtschaft mit der Spendenbüchse Geld für die Universitätsbibliothek einzutreiben. Kurze Zeit zuvor hatten bereits die Hochschulrektoren auf ihrer Jahrestagung auf die „höchst alarmierende Situation der wissenschaftlichen Bibliotheken“ hingewiesen und eindringlich vor einer „Provinzialisierung“ von Forschung und Lehre gewarnt.

Das Problem ist nicht neu, aber es wird immer bedrohlicher: Die Literaturversorgung am den deutschen Hochschulen ist in großer Gefahr. Schon seit 1981, als ihre Etats als Folge staatlicher Sparmaßnahmen gekürzt wurden, konnten die Hochschulbibliotheken Jahr für Jahr weniger Fachbücher und -zeitschriften anschaffen. Lange Zeit ließen sich die Einschränkungen durch Sonderprogramme jedoch noch in Grenzen halten. Nun aber führen extreme Preissteigerungen bei wissenschaftlicher Literatur, schrumpfende Anschaffungsetats und der Wegfall bisheriger Sonderzuwendungen zu einem dramatischen Einbruch – mit üblen Folgen für Forschung, Lehre und Studium.

Vier von fünf Hochschulbibliotheken mußten nach einer Untersuchung des Deutschen Bibliotheksinstituts (DBI) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 1992 ihre Neuanschaffungen drastisch einschränken. Je nach Ort und Fach reichten die Kürzungen von zehn bis hin zu fünfzig Prozent gegenüber dem Vorjahr. Manche Bibliotheken haben allein seit 1991 ein Fünftel aller Fachzeitschriften abbestellt. „Es geht nun wirklich an die Substanz“, beschreibt Roswitha Poll, Leiterin der Universitätsbibliothek Münster und Vorsitzende des Vereins Deutscher Bibliothekare (VDB), die Situation, „vielerorts ist die Grundversorgung mit Literatur schon jetzt nicht mehr gesichert.“

Vor allem die Preisentwicklung auf dem internationalen Literaturmarkt hat die Hochschulbibliotheken an den Rand des Kollapses gebracht: Wissenschaftliche Bücher verteuerten sich in den beiden letzten Jahren jeweils um gut zehn Prozent, Fachzeitschriften kosteten allein 1992 fast ein Fünftel mehr als im Jahr zuvor. Besonders kräftig ist der Preisanstieg bei naturwissenschaftlichen und medizinischen Zeitschriften aus Großbritannien und den USA: Kostete etwa das International Journal of Cancer 1991 noch 965 Dollar, so müssen die Hochschulbibliotheken heute bereits 1335 Dollar dafür bezahlen. Das Fachblatt Chemical engineering communications verteuerte sich innerhalb nur eines Jahres gar von 4512 Mark (1992) auf 7582 Mark (1993). Geradezu explodiert sind die Preise bei wissenschaftlicher Literatur aus den ehemaligen Ostblockländern: Bücher und Zeitschriften aus den GUS-Staaten, Polen oder Ungarn kosten heute bis zu zehnmal soviel wie noch vor drei Jahren.

Stark belastet werden die Hochschulbibliotheken auch durch die Anpassung des deutschen Umsatzsteuerrechts an den EG-Binnenmarkt, nach der sie seit Anfang des Jahres auf alle Bücher und Zeitschriften aus EG-Ländern sieben Prozent Mehrwertsteuer zahlen müssen.

Den gestiegenen Ausgaben stehen schon seit Jahren rückläufige oder bestenfalls stagnierende Erwerbungsetats entgegen: Nicht einmal drei Millionen Mark erhielten die westdeutschen Hochschulbibliotheken 1992 im Durchschnitt von den Ländern für den Kauf neuer Bücher und Zeitschriften. Jede vierte Bibliothek, so ermittelte DBI-Statistiker Rolf Griebel, mußte mit einem eingefrorenen oder gekürzten Etat auskommen; da außerdem eine Reihe früherer Sonderprogramme auslief, gingen die Etats durchschnittlich sogar um neun Prozent zurück.