Dschungelfieber: Nicht auf Skorpione, Pythons oder Piranhas, sondern auf „Feuersalamander, verfärbte Blütenblätter oder ein Spinnennetz“ werden Spaziergänger im österreichischen Trumer Seenland bei einer „Regenwaldwanderung“ stoßen. So nennt sich eine Exkursion durch den Forst, die freilich nur dann unternommen wird, wenn ein ordentlicher Schauer niedergegangen ist, und die unter Beweis stellen soll, daß man Exotik durchaus auch direkt vor der Haustür begegnen kann. Im Freien schlafen muß niemand: Zimmer mit Frühstück in der Region kosten umgerechnet rund zwanzig Mark pro Tag. Auskunft: Trumer Seenland, Postfach 3, A-5163 Mattsee.

Ausgekugelt: Kegelbrüder, die sich nur ungern von ihren Clubkameraden trennen, können im Pfälzer Wasgau gemeinsam Kurzferien verbringen. Neben zahlreichen Wandermöglichkeiten in der Umgebung bietet ihnen das Verkehrsamt von 66957 Eppenbrunn (Tel. 06335/51 55) die seltene Gelegenheit zum Training „mit einem Bundesligaspieler“, und zwar „auf vollautomatischen Kunststoffbahnen“. So sollen den Teilnehmern die letzten Finessen beigebracht werden, damit auf der Kegelbahn künftig noch mehr Perfektion herrscht. Teams von sechs Personen an zahlen für zwei Übernachtungen plus Frühstück pro Kopf 145 Mark.

Stimmig: Leidgeplagten, denen in Verhandlungen, Vorträgen oder Diskussionen plötzlich das Wort im Halse steckenbleibt, verspricht eine Stimmheilkur im schwäbischen Bad Rappenau Linderung. Nähere Auskünfte über die angebotenen Stimm-, Sprach- und Sprechbehandlungen erteilt das örtliche Verkehrsamt unter Tel. 07264/861 82. Wer durch die intensive stationäre Vorsorge oder Rehabilitation zu neuer Stimmkraft gelangt ist, kann sich anschließend auf den Weg ins tirolerische Maurach machen. Dort laden die beiden ortsbekannten „singenden Wirte“ Lois und Mike zu einer Jodelschule mit Jodelwettbewerb ein. Beim allabendlichen „Jodel-Karaoke“ mit der Stimme des auch über Tirol hinaus bekannten Jodlers Hubert von Goisern haben dann selbst diejenigen, die in der alpinen Kehlkopf-Akrobatik weniger weit fortgeschritten sind, ihren großen Auftritt. Informationen: Verkehrsverein Maurach, Tel. 0043-5243/53 40.