ZEIT: Greenpeace hat eine Subskriptionsliste für ein Auto ausgelegt, das nicht mehr als 2,5 Liter Kraftstoff verbrauchen soll. Haben Sie sich in diese Liste schon eingetragen, Herr Werner?

Werner: Das brauche ich nicht, weil wir ja unsere eigenen Ideen haben und weil wir selber schon auf einem guten Weg sind.

Bode: Das Auto „Vision A“, das Sie jetzt angekündigt haben, ist aber keine Lösung, weil Sie es lediglich als Erweiterung Ihrer Produktpalette betrachten. Wir sind der Meinung, daß kein Auto mehr als 2,5 Liter verbrauchen darf, um die Probleme der globalen Erwärmung in den Griff zu bekommen. Ihr Konzern zeichnet sich aber dadurch aus, daß er Autos baut, die fast am meisten verbrauchen und die größten PS-Zahlen haben und deshalb ökologisch ziemlich unverantwortlich sind.

Werner: Darüber kann man sehr streiten. Unverantwortlich ist unsere Konzeption sicherlich nicht. Nur: Ich glaube nicht, daß wir ein 2,5- oder ein Drei-Liter-Auto als Vorgabe für alle Autokonzeptionen haben sollten. Wir haben, Gott sei Dank, eine sehr farbenfreudige und individualisierte Marktlandschaft. Wir haben Kunden, die mit unterschiedlichen Bedürfnissen Automobile kaufen müssen und betreiben wollen. Und wir werden mit dem neuen Auto, der „Vision A“, einen sehr viel geringeren Verbrauch anbieten – aber ganz gewollt eben nur als einen Teil unserer Produktpalette. Wir werden unterschiedliche Autos für unterschiedliche Einsatzzwecke brauchen.

Bode: Mobilität ist ein ökologisches Problem, und der motorisierte Individualverkehr ist ein besonders starkes ökologisches Problem. Alle Prognosen deuten darauf hin, daß, wenn nicht gegengesteuert wird, der motorisierte Individualverkehr bis zum Jahr 2005 um vierzig Prozent wachsen wird und dementsprechend auch die Emission des Treibhausgases Kohlendioxid. Wenn man unsere Pkw-Dichte und die Art der Autos auf den Weltmaßstab umrechnet, dann würden sich ab sofort die verkehrsbedingten CO2-Emissionen verdreifachen und die CO2-Emissionen insgesamt um dreißig Prozent erhöhen. Das heißt: Diese Art der Fortbewegungsmittel ist unter dem Aspekt, die globale Erwärmung noch in Grenzen zu halten, nicht tragbar.

Werner: Sie schließen jetzt aus der deutschen Situation auf eine Lage, auf die wir keinen Einfluß haben. Als sich Osteuropa öffnete, wollten sich die Menschen dort so schnell wie möglich motorisieren. Dieser Trend ist ungebrochen und wird zur Zeit nur durch die mangelnde Verfügbarkeit von Devisen aufgehalten. Es handelt sich also um ein internationales Problem, und wir sind ein internationales Unternehmen, das etwa sechzig Prozent seiner Leistung in Länder exportiert, die ein ganz anderes Verständnis von Ökologie und auch ein ganz anderes verkehrspolitisches Konzept haben. Das müssen wir respektieren.

Selbstverständlich stellen wir uns der ökologischen und der verkehrspolitischen Diskussion in Deutschland. Wir wollen unbedingt unseren Beitrag dazu leisten, daß wir in unserem Land auch in Zukunft so angenehm leben können wie heute und daß wir unser Leben so gestalten können, wie wir es uns wünschen.