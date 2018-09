Seit einiger Zeit erhalten Abonnenten des Spiegel ungefragt eine Beilage, die sich „zeitgeschichtliches Dokument“ nennt und das Publikum mit so aufregenden Manifesten irritiert wie den „Ratschlägen des Hamburger Parteirebellen Helmut Stubbe-da Luz für Eintrittswillige“ („Verpflichten Sie sich auf den Minimalbeitrag und bleiben Sie flexibel“). Der Redakteur, den zu beschäftigen die Beilage erscheint, heißt Sebastian Knauer. Er war dadurch berühmt geworden, daß er den toten Uwe Barschel in der Badewanne entdeckt haben wollte. Seine Kollegen vom Spiegel, der dem stern den Teufelsreporter abwarb, entdeckten freilich zu spät, wie er zu seiner Story gekommen war, erzählen es aber gern: Als er die Zimmertür aufstieß, habe der tote Barschel auf einer Chaiselongue gelegen. Halblaut habe der Reporter seinen Photographen gefragt: „Scheiße, wie schreibt man denn bloß Schäßlong? Ach was, legen wir ihn...“ Der Rest ist zeitgeschichtliches Dokument.

Hermann L. Gremliza im Septemberheft der Zeitschrift „konkret“

Diener in Pension

Was macht man einem Komponisten zum Geschenk anläßlich seines 65. Geburtstags? Vermutlich doch am besten die Aufführung eines oder mehrerer seiner Werke. Am 22. August wurde Karlheinz Stockhausen 65 Jahre alt – und die KölnMusik arrangierte ihm in der Philharmonie eine konzertante Darbietung des „Dienstag aus LICHT“ in der Originalbesetzung der Leipziger Uraufführung. Die 1600 Plätze waren ausgebucht, alle kamen, die „dazu“ gehören, die nicht abgeforderten Ehrenkarten wurden problemlos bei Wartenden abgesetzt – eine in alle Richtungen, Einwände eingeschlossen, überzeugende Aufführung. Am Rande freilich: Vierzig Jahre lang ist Stockhausen dem Westdeutschen Rundfunk und dessen Studio für Elektronische Musik verbunden – Studiomitarbeiter 1953-63, Studioleiter 1963-77, fester Studiomitarbeiter 1977-90, seit 1990 frei. Dort hatte er auch die „oktophone“ Musik seines „Dienstag“ realisiert. Die „Rechte“ an dem selber produzierten Band indes mußte er schon für die Leipziger Aufführung vom WDR „zurückkaufen“, für die Kölner Geburtstagsfeier jetzt konnte er sie gegen die Senderechte der komplett mitgeschnittenen Aufführung eintauschen. Und weiter: Die „Pensionskasse für Freie Mitarbeiter der deutschen Rundfunkanstalten“ teilte dem Komponisten mit, daß er für die vierzigjährige Tätigkeit am öffentlich-rechtlichen Sender einen „Antrag auf Zahlung von Altersrente“ zu stellen berechtigt sei, verriet auch die in Aussicht stehende (knapp die vierte Stelle erreichende) Summe. Gewiß wäre manch ein Mütterchen glücklich über diesen „monatlich nachträglich“ zu zahlenden Betrag. Gewiß auch wird Karlheinz Stockhausen selbst ohne die „Kassenleistung nach Ziffer 5.12“ nicht am Hungertuch nagen müssen. Gewiß schließlich ist immer noch nicht entschieden, wie sich künstlerische Kreativität und Freiheit mit gutbürgerlichem Sekuritätsdenken vertragen. Aber erstaunt sein darf man schon, daß andere „Diener“ (lateinisch minister) unserer Res publica (deutsch „öffentlich-[rechtlich]e Sache“), selbst wenn sie nach 1 Jahr und 273 Tagen oder gar wegen hochnotpeinlicher Verfehlungen abgehalftert werden, neben sechsstelligen Übergangsgeldern noch Ruhegehälter in der vielfachen Höhe dessen kassieren, was der vermutlich wichtigste Komponist der deutschen Nachkriegszeit in der zwanzigfachen Zeit sich ver-diente.

Haralds Helge

Nicht mehr ungewöhnlichen Wege bewirbt sich Autor des Folgenden um den vom Verlag Kiepenheuer & Witsch ausgeschriebenen Preis für die gelungenste Rezension des ebenda erschienenen Büchleins „Tränen im Aquarium – Ein Kurzausflug ans Ende des Verstandes“ von Harald Schmidt: „Ein Wochenende in Ludwigsburg mit einem Besuch der großen Samstagabend-TV-Show ‚Verstehen Sie Spaß?’ mit Harald Schmidt.“ Also: „Harald Schmidt hat sich für dieses Buch weit entfernt vom sicheren Terrain der Samstagabendunterhaltung, um eine ganz andere Welt zu erobern, die Welt Thomas Manns und Peter Handkes, die Welt der schöngeistigen Literatur. Hier hat ein junger Schriftsteller seine Hausaufgaben gemacht. Flüssig reiht er die Wörter aneinander, alles wird geläutert zur Form. Harald Schmidts Buch ist ein Werk sui generis.“ Wie bitte? Das sei abgeschrieben vom Klappentext, und der stamme von Schmidts Lektor Helge Malchow? Ja dann. Dann muß Malchow nach Ludwigsburg. Das hat er verdient.