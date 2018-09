Von Till Bastian

1 Am 1. Oktober 1992, vermutlich am Spätvormittag, hat mein Vater Gert Bastian erst die schlafende Petra Kelly und dann sich selber erschossen.

Die genauen Hintergründe und Motive dieser Tat werden sich wohl nie ermitteln lassen. Die Spekulationen schießen üppig ins Kraut, seit die Polizei die beiden Toten gefunden hat. Dies ist verständlich. Ebenso verständlich ist wohl auch, daß das öffentliche Rumoren mich kaum weniger peinigt als das grausige Geschehen selber.

Zunächst verordnete ich mir striktes Stillschweigen – das ich dann selbst gebrochen habe. Wenn die Zahl der Anrufe nicht nachlassen will, wenn der Berg von Briefen, Zeitungsausschnitten etc. auf dem Schreibtisch immerfort wächst und wächst..., dann kommt irgendwann der Moment, wo man nur noch laut schreien möchte: Ruhe, all ihr ungefragten Besserwisser..!

Im stern Nr. 30/1993 habe ich deshalb meine Version der Ereignisse dargelegt (die Redaktion hatte mir eine ganze Seite zur Verfügung gestellt und zugesichert, sie werde meinen Text weder kürzen noch verändern). Kurz zusammengefaßt: Ich glaube, daß mein Vater – der an schwerer Gefäßverkalkung auch der Herzkranzgefäße litt – an jenem Donnerstagmorgen von einem heftigen Angina-pectoris-Anfall, einem Infarkt oder einer Lungenembolie heimgesucht wurde; im Gefühl des kommenden Todes glaubte er vielleicht, Frau Kelly, die oft beteuert hatte, nicht ohne ihn leben zu können, nicht allein lassen zu dürfen, sondern mit in den Tod nehmen zu sollen, und erschoß erst sie und dann sich. Es wäre dies eine soldatische Art gewalttätiger Fürsorge gewesen, wie sie sehr gut zu meinem Vater gepaßt hätte. Ob alles wirklich so gewesen ist, kann ich freilich nicht mit letzter Sicherheit beweisen. Mir selber genügt näherungsweise Gewißheit.

2 Zu jener Veröffentlichung sah ich mich auch deshalb veranlaßt, weil ich wußte, daß die Kölner Journalistin Alice Schwarzer an einem Buch über den „Fall Bastian-Kelly“ arbeitete. Dem Erscheinen dieses Buches sah ich mit Unruhe und Argwohn entgegen – wie sich dann herausstellen sollte, durchaus zu Recht.

Frau Schwarzers Buch kommt mit großem aufklärerischem Pathos einher. Geärgert hat mich schon der großmäulige Klappentext: „In monatelangen Recherchen suchte sie Antworten auf die Frage, die sich schon wenige Wochen nach Bekanntwerden des Dramas niemand mehr stellte: Warum erschoß Gert Bastian Petra Kelly?“