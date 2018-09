Inhalt Seite 1 — Einer für alle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Leicht

Erstaunlich, welches Vertrauenskapital Richard von Weizsäcker in bald zehn Jahren für sein Amt angehäuft hat. Erschreckend, wie leichtfertig diese Pfunde jetzt in der Nachfolgediskussion verludert werden.

Daß die Parteien vor einer Entscheidung über das künftige Staatsoberhaupt ihre Positionen beziehen, das ist normal. Daß es dabei auch um Koalitionen geht, gehört nun einmal zum Geschäft. Aber die Art und Weise, in der nun seit Monaten ein jeder – nach dem Motto: Wer hat noch nicht, wer will noch mal? – Namen aus dem Hut und wieder in den Papierkorb zaubert, sie hat die Grenze der Zumutbarkeit längst überschritten. Dies alles nimmt sich so aus, als sei Weizsäcker vielen Politikern einfach eine Nummer zu groß gewesen und als müsse sein Amt vor der nächsten Besetzung erst einmal wieder auf Normalmaß – besser noch darunter – gebracht werden.

Große Schuld daran trägt der Kanzler selber. Helmut Kohl, das steht fest, hatte ursprünglich bei Johannes Rau anfragen lassen. Ob er in der Union auf Widerstand stieß, ob er seine Wahlchancen so weit sinken sah, daß er nun fürchtete, ein solcher Brückenschlag werde als Signal für eine große Koalition verstanden – weshalb auch immer: Kohl wollte seine Fühler wieder einziehen.

Deshalb wirkte seine relativ späte Forderung, der nächste Bundespräsident müsse aus Ostdeutschland kommen, so unecht und nachgeschoben. Dies, zumal da er keinen eindrucksvollen Kandidaten präsentieren konnte. Erst wurde der Name Berndt Seite in Umlauf gesetzt, eine wirre Idee.

Jetzt soll es der sächsische Justizminister Steffen Heitmann sein. Eine irre Idee. Was immer Heitmanns Vorzüge sein mögen – der Mann wird schon vorher von den Erwartungen erschlagen, die diesem Amte anhaften. Seine Vorstellungswelt ist viel zu eng und auf altbackene Weise fundamentalistisch, als daß er die Kluft zwischen den zwei deutschen Gesellschaften überspannen könnte – übrigens auch viel enger und konservativer als selbst die des Kanzlers.

Zwar kommt es auf den Kanzler allein nun wahrlich nicht an. Aber Helmut Kohl kommt aus den Kalamitäten nur heraus, wenn er am Ende doch auf einen Kandidaten aus einer anderen Partei zugeht. Zwei Personen bieten sich an: Hans-Dietrich Genscher, den er ursprünglich einmal ergebnislos gefragt, und Johannes Rau, den er anfänglich einmal folgenlos gewollt hatte.