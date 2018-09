Von Hans von Storch und Nico Stehr

Sind die ersten Auswirkungen einer bevorstehenden Klimakatastrophe bereits zu spüren? Im vergangenen Jahr stöhnten wir noch unter einem trocken-heißen Jahrhundertsommer. In diesem Jahr schockierten uns die Wassermassen des Mississippi, und im Winter tobten hierzulande so heftige Stürme, daß nicht nur Umweltschutzorganisationen dies auf einen Klimawandel zurückführten. Große Versicherungsgesellschaften klagten laut und prämienwirksam über einen dramatischen Anstieg der Schadenshäufigkeit, und einige Wissenschaftler erklärten mehr oder minder verklausuliert, die zunehmenden Wetterextreme seien die Vorboten eines gefährlichen globalen Temperaturanstiegs. Im folgenden wollen wir zeigen, daß die öffentliche Diskussion über kurzfristige Wetterextrema klimatologisch wenig Sinn macht. Vielmehr verdeutlicht sie ein zu wenig beachtetes Phänomen: daß die Wahrnehmung von Klima und Klimawechsel maßgeblich von der Gesellschaft beeinflußt wird.

Zweifellos spielt das Klimaproblem in der öffentlichen Aufmerksamkeit eine prominente Rolle. Dies liegt nicht nur an ungewöhnlichen Wetterkapriolen, sondern auch an Entwicklungen in der Wissenschaft. In einem bemerkenswerten Konsens wurden die früher vorherrschenden Sorgen über eine neue Eiszeit oder einen nuklearen Winter verdrängt durch Prognosen, die einen raschen Temperaturanstieg und damit ebenfalls eine globale Gefährdung der Menschheit voraussagen. Begriffe wie „Treibhauseffekt“ und „globale Erwärmung“ sind heute Allgemeingut geworden. Schließlich kann und will beim Thema Wetter und Klima jedermann mitreden.

Schon diese Tatsache verdeutlicht, daß die Prognosen der Klimaforscher auf etablierte Vorstellungen treffen, die unsere Wahrnehmung und Interpretation stark beeinflussen. Dieser gesellschaftliche Prozeß wurde jedoch bislang kaum diskutiert. Wir postulieren, daß zur Beurteilung des „Klimawandels“ nicht nur die Naturwissenschaften herangezogen werden müssen, sondern daß auch das „gesellschaftliche Konstrukt Klimawandel“ von entscheidender Bedeutung ist.

Hieraus ergeben sich mehrere Fragen: Ist das Klimaproblem für die Öffentlichkeit verständlich, stimmen die naturwissenschaftliche Sicht und das gesellschaftliche Verständnis des möglichen Klimawandels überein? Ferner: Unter welchen Umständen kann eine Gesellschaft „vernünftig“ auf eine prinzipiell kontrollierbare, vom Menschen verursachte Klimaänderung reagieren?

Zunächst wollen wir den naturwissenschaftlichen Aspekt dieser Fragen klären. Unser Klima schwankt aufgrund natürlicher Vorgänge in einem breiten Band von Zeitskalen. Der kürzeste Zeitraum sind wenige Tage. Solche „Wetter“-Schwankungen erfährt die Gesellschaft in Form von vorbeiziehenden Stürmen oder Hochdrucklagen. Häufigkeit und Intensität dieser Störungen sind sehr variabel und können als zufällig gelten. Solche Störungen sind auch für extreme Wetterereignisse verantwortlich. Mit deren Eintreten ist jederzeit zu rechnen, also auch mit einem sogenannten „Jahrhundertsturm“ oder gar einem „Jahrtausendsturm“. Ebenso sind ungewöhnlich lange Dürreperioden möglich. Die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse ist minimal, aber nicht Null.

Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit, daß an einem Ort auf dem Globus ein „Jahrhundertereignis“ stattfindet, keineswegs klein, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit dafür an einem bestimmten Ort gering ist. Anders formuliert: Die Wahrscheinlichkeit, daß in einem Winter nirgendwo ein „Jahrhundertsturm“ stattfindet, ist klein.