Von Sigrid Faltin und Peter Ohlendorf

Der Waschmittelkonzern Henkel möchte ökologisch die Nummer eins unter den Chemiefirmen werden. Henkel hat als erster Waschmittelriese auf Phosphat verzichtet, jetzt gibt es ein neues Zauberwort: Plantaren. Ein Tensid, das auf nachwachsenden Rohstoffen basiert, nicht mehr auf Erdöl. Die Rohstoffe, hauptsächlich Kokos- und Palmöl, kommen aus der Dritten Welt. Sie bedeuten für uns: Die Mittel sind vollständig biologisch abbaubar. Sie bedeuten für die Dritte Welt: einen sozial- und umweltschädlichen Anbau.

Felix sitzt wie auf glühenden Kohlen. Trotzdem beantwortet er höflich die Fragen der ersten Europäer, die er sieht. Wieviel er verdient? Fünfzig Mark im Monat. Wie viele Kinder er hat? Vierzehn. Was sein größter Wunsch ist? Keine Angst mehr haben zu müssen, morgen nicht satt zu werden. Felix muß zurück auf die Kokospalme. Das ist seine letzte Ernte hier. Seit fast zwanzig Jahren hat er auf der philippinischen Insel Mindanao Kokosland bewirtschaftet. Dafür mußte er seinem Großgrundbesitzer bis zu zwei Drittel seiner Ernte abgeben. Jetzt will ihn der reichste Mann der Gegend vertreiben. Keiner weiß so recht, warum. Keiner kann Felix helfen. Das ist hier halt so seit Jahrhunderten.

So wie Felix arbeiten Millionen philippinischer Kokosbauern für einen Hungerlohn. Das einzig Gute daran: Sie haben kein Geld für Dünger, Spritzmittel oder anfällige Hybridzüchtungen. Die Philippinen sind der Welt größter Kokosproduzent, achtzig Prozent werden exportiert. Ein Hauptabnehmer des Kokosöls ist Henkel Während Procter & Gamble oder Unilever in den fünfziger Jahren auf Erdöl als Tensidbasis setzten, blieb Henkel Kokos- und Palmöl treu. Persil bleibt eben Persil. Heute, wo die deutsche Hausfrau mit dem Zauberwort „Öko“ zu ködern ist, ein gutes Verkaufsargument: Kokos- und Palmöl sind biologisch voll abbaubar, was mit Erdöl nicht zu schaffen war. Aber um welchen Preis?

Früher konnte Felix für ein Kilo Kobra, das getrocknete Kokosfleisch, zwei Kilo Reis kaufen. Heute reicht es noch für ein Pfund. Der niedrige Weltmarktpreis und die völlige Abhängigkeit von den Landbesitzern motivieren nicht zur Baumpflege. Die Ernten fallen immer dürftiger aus, die Qualität der Kobra wird schlechter, die Dürren nehmen zu.

Henkel aber, jahrzehntelang Nutznießer der philippinischen Verhältnisse, braucht gesicherte Mengen, damit die deutsche Hausfrau auch bei der dritten Trommel am Tag noch mit reinem Gewissen waschen kann. Deshalb zieht sich Henkel zunehmend aus den Philippinen zurück und investiert in Malaysia.

In Malaysia boomen die Ölplantagen. Wertvoller Regenwald wurde und wird dafür geopfert. Mit allen Zutaten, die man eben braucht, wenn es um Mengen geht: die Hybridpalmen benötigen viel Dünger und viele Spritzmittel. Unkraut wird mit Paraquat vernichtet, das zu den dirty dozen gehört, den zwölf gefährlichsten Pestiziden.