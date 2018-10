Von Martin Merz

Rührend erzählt sich ein Stück evangelischer Kirchengeschichte genau bis 1989. Während der deutschen Zweistaatlichkeit, als sich selbst die EKD entlang der Grenzlinie aufteilte, klammerten sich in zahllosen Partnerschaften evangelische Gemeinden hüben und drüben aneinander. Zu Beginn hießen sie Patenschaften, das war ehrlich. Der reiche Patenonkel im Westen wußte um seine Pflicht und versorgte die kleine Verwandte drüben mit Geschenken. Allein zwischen den Kirchenkreisen Hamburg und Rostock hielten sich 120 dieser Verbindungen, bis zusammenkam, was zusammengehört, und auseinanderfiel, was nun hätte richtig zusammenwachsen können.

Das Kirchenbüro im feinen Hamburger Viertel Harvestehude stimmt sachlich. Weiße Wände, weiße Möbel, am kleinen weißen Tisch sitzen die Pastoren Klaus Reblin, der ältere, und Thies Gundlach, der jüngere, beide Doktoren der Theologie, und berichten von der Partnerschaft zwischen ihrer St.-Johannisgemeinde und der Gemeinde von Biestow in Rostocks Südstadt. Am besten, natürlich, erzählt es sich von früher: von Weihnachtspaketen mit Kaffee und Backzutaten, von Westbesuchen in Biestow und Treffen in Ost-Berlin, vom Kribbeln beim Grenzübergang mit Schmuggelbüchern in der Tasche, von ostdeutscher Gastfreundschaft („Nun iß doch noch ein bißchen“) und westdeutschen Klemmnägeln fürs löchrige sozialistische Kirchendach. Die Gegenwart aber macht ratlos. Im Versuch, das Klischee von Ossi und Wessi zu widerlegen, erliegt man ihm fast schicksalhaft.

Im Kirchenbüro in Biestows altem Pfarrhaus, gleich neben der Küche, zeigt jedes Möbelstück Ostgeschichte: zusammengewürfelt, verschlissen, gemütlich. Am Couchtisch vor Kaffee und Keksen sitzen Klaus-Dieter und Maria Wolter, er ist Pastor, sie Ärztin, arbeitslos. Sie erzählen von der Zeit, als ein Besuch aus dem Westen noch ein Ereignis war. Da gab es, zum Beispiel, die legendären Reisen des Herrn Wendt. Der kam immer mit Dia-Serien von Studienreisen nach Israel oder Ägypten im Gepäck und ließ die Biestower bei seinen Vorträgen einen Blick in die Welt werfen. Die hörten und sahen ohne Groll, ohne Neid. Selbst das Wünschen achtete die Realität: die Mauer. Die Dias sind verstaubt. Herr Wendt, der treu blieb, kann heute nicht mehr mit Bildern Sympathie erwerben, nur mit sich selbst.

Ein anderer Sympathieträger wurde zum „heiklen Thema“, wie Pastor Reblin das Geld nun nennt. Es markiert deutlich die Wende in der Partnerschaft. Früher, da nahmen die Biestower dankbar an, sie brauchten es. Die Hamburger gaben gerne, sie hatten es. Eigentlich hat sich an dieser Lage nichts verändert. Die Biestower renovierten 1990 ihre alte Orgel und luden sich 180 000 Mark Schulden auf, viel im Bewußtsein der tausendköpfigen Gemeinde. Zur Weihe des Instruments reist Pastor Reblin zum Partner, in der Tasche den Scheck mit der Harvestehuder Spende. Soll er. der Wessi, mit großzügiger Geste und netten Worten vor versammelter Gemeinde das Papier überreichen? Peinlich. Früher blieben solche Bedenken im Stacheldraht der Grenze hängen. Jetzt plötzlich das Klischee. Er läßt den Scheck diskret in den Kollektenkorb fallen. Als die Mecklenburger ihn nach dem Fest finden, ist auch ihnen klar, daß die Partnerschaft reißt.

„Wenn das persönliche Verhältnis gut ist, ist Geld aus Hamburg kein Problem“, meint der Biestower Wolter. Aber den beiden Kollegen gelang es noch nicht, darüber zu reden und dem Mammon den rechten Rang in der Partnerschaft anzuweisen. Als hätten sie stellvertretend die ganze Last der Vereinigung zu tragen, füllt sich ihr persönliches Verhältnis mit deutscher Schwermut.

Als „Partnerschaft auf Suche“ beschreibt Pastor Gundlach den derzeitigen Stand wegen „psychologischer Probleme“. Was früher im Komplizierten einfach war, kehrte sich um. Die sozialen Unterschiede zwischen Harvestehude mit seinen Alsterblickvillen und der Parklandschaft am Rothenbaum und Biestow mit seiner Dorfkirche von 1298 und, grotesk dazu, Plattenbauten für Arbeiterfamilien an Rostocks Stadtrand werden deutlich spürbar. „Sind wir nicht gut genug?“ fragen sich Biestower, wenn Mitglieder aus dem Hamburger Kirchenvorstand das Hotel dem Privatquartier vorziehen. Umgekehrt in Hamburg: „Brauchen die Biestower uns noch?“