TASCHENBUCH

Aufhängen! Stadtmauern!“, so endet Ernst Jandls Stück „Die Humanisten“. Eine komische Sache, der Humanismus, schreckliche Leute, die Humanisten.

Schrecklicher noch das Wort Buchmesseschwerpunkt. Buchmesseschwerpunkt in diesem Jahr: die Niederlande. Daß erwachsene, Bücher liebende, möglicherweise sogar lesende Menschen ein Wort wie Buchmesseschwerpunkt überhaupt in den Mund – also: die Niederlande. Und vielleicht ist es ja das Herandrücken dieses Schwerpunktes gewesen, das den Rowohlt Taschenbuch Verlag jetzt dazu gebracht hat, Johan Huizingas Erasmus-Biographie endlich wieder, nach Jahrzehnten und leider um etliche Druckfehler reicher, zurück ins rororo-Regal zu stellen. „Johan Huizinga, einer der wichtigsten Kulturhistoriker der Neuzeit, portraitiert Erasmus als Vorkämpfer der humanistischen Ideale von Frieden, Toleranz und Aufklärung, die noch heute“ usw., schrieb da ein lieber Lektor auf den Rücken des Umschlags. Als sei dieses Buch nicht ganz einfach ein Meisterwerk, als sei dieses Buch nicht ganz einfach eine der großen Biographien unseres Jahrhunderts...

Warum?

Weil hier nicht entlarvt und durchschaut, nicht gehuldigt und gehudelt, nichts enthüllt und nichts schlüssig nachgewiesen wird. Weil den Biographen die Person, deren Leben zu beschreiben er sich anschickt, zunächst einmal nicht zu interessieren scheint, er sich erst allmählich von ihr faszinieren läßt, ohne Sympathie und voller Mißtrauen. Weil er sich nie sicher ist. Weil er berichtet, nicht erzählt, mutmaßt, nicht erklärt. Weil sein Erasmus nicht zur historischen Figur gerinnt, sondern – in den Grenzen seiner Zeit – lebendig wird, langsam auf den Leser zugehend und sich entfernend, näher kommend und wieder verschwindend: groß und klein, hier wie durch ein Mikroskop, dort wie durch ein umgedrehtes Fernglas betrachtet, ein Heros, ein Menschlein. Und weil, um den Lobpreis zu vollenden, das alles ganz nebenbei auch noch so erasmisch gut geschrieben (und von Werner Kaegi übersetzt) ist.

Ein großes Buch, kein schweres. Kein Leben-, Werk- & Zeit-Rundgemälde, kein Endlosprotokoll von der Couch. Sondern eine Studie, eine Betrachtung, vor allem aus den unzähligen Briefen des Meisters schöpfend. Dabei war Huizingas Blick erst spät auf Erasmus gefallen, lange nachdem er sich – 1905, just 33 Jahre alt, zum Professor für niederländische Geschichte in Groningen berufen – von seinem eigentlichen Fach, der Indologie, ab- und der europäischen Kulturgeschichte zugewandt hatte. 1919 war das Buch erschienen, das ihn berühmt machen sollte, „Herbst des Mittelalters“; fünf Jahre später folgte „Erasmus“.

Und so zögernd bis unwillig diese Begegnung beginnt, so wenig kann Huizinga schließlich von dem Rotterdamer lassen. Immer wieder, bis zu seinem Tod 1945 unter den demütigenden Umständen des deutschen Terrors, fragt er (wie Heinz Holeczek in seinem ausführlichen Nachwort referiert) nach dem Geheimnis dieses Mannes, dessen Gelehrtenwerk er für so bedeutend eigentlich gar nicht hält, dessen „Wirkung“ er in der Biographie für „abgelaufen“ erklärt, dessen Gestalt dennoch seltsam weiterstrahlt – das Leuchten eines längst erloschenen Sterns.