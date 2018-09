Es steht viel auf dem Spiel, wenn in den nächsten Tagen Koalition und Sozialdemokraten über einen Kompromiß zur Pflegeversicherung beraten. Sollten sich die Unterhändler einigen, könnte die große Koalition nach den Bundestagswahlen im nächsten Jahr ein Stück wahrscheinlicher geworden sein – ob man sie nun begrüßt oder nicht. Positiv wäre ein Kompromiß auf jeden Fall für den sozialen Frieden, den selbst Arbeitgeber bei der Einführung von Karenztagen im Krankheitsfall in Gefahr sehen. Und schließlich wird der Ausgang der Verhandlungen auch zeigen, wie die Gesellschaft mit Alten und Pflegebedürftigen umgeht.

Die Vereinbarung zur Klausur über das seit Jahren umstrittene Thema haben Regierung und Opposition nicht ohne Not getroffen: Beide Seiten sind in einer schwierigen Lage. Zwar könnten Union und Liberale mit ihrer Mehrheit die Pflegeversicherung ebenso wie die Karenztage beschließen. Aber am Bundesrat mit seinem sozialdemokratischen Übergewicht dürfte der Koalitionsentwurf scheitern. Die Folgen wären für die großen Parteien gleichermaßen verheerend. Die SPD wäre verantwortlich für das Kippen einer der wichtigsten sozialpolitischen Neuerungen – eine schier unglaubliche Belastung für das Image von Sozialdemokraten. Und die Union hätte leichtfertig den Produktionsfaktor „sozialer Frieden“ zur Disposition gestellt, ohne auch nur irgend etwas dafür bieten zu können.

Beide Parteien sind also eigentlich zum Erfolg verdammt. Allein die Liberalen könnten einer Einigung der Großen zum Opfer fallen. Und doch ist der Ausgang des Treffens noch längst nicht sicher. Reichlich ungewiß ist auch, ob ein Kompromiß aus wahltaktischen Gründen wenigstens denen zugute kommt, um die es bei dem Deal geht. Nach dem Stand des Gesetzentwurfs ist die Pflegeversicherung bisher nur ein Einstieg. Die Kosten der Pflege liegen schon heute weit über dem Niveau, das durch die geplante Versicherung abgedeckt werden soll. Und bestimmte Personenkreise, darauf weist der Paritätische Wohlfahrtsverband jetzt noch einmal hin, wären sogar schlechter abgesichert als bisher.

Die SPD will denn auch bei den Gesprächen auf Verbesserung der Leistungen drängen. Finanzieren will sie dies durch Einbeziehung von Beamten und Selbständigen, was ebenso vernünftig ist wie ihr Vorschlag, den Beitragssatz nicht an der Einkommensgrenze für die Krankenversicherung (derzeit 5400 Mark), sondern an der für die Rentenversicherung (7200 Mark) zu orientieren. Beides würde für eine gerechtere Verteilung der Kosten sorgen. Und schließlich will sie den Ländern und Kommunen mehr Einfluß auf die pflegerische Infrastruktur zubilligen. Erst wenn all das geklärt sei, so heißt es im SPD-Lager, stehe eine Kompensation des Arbeitgeberanteils zur Debatte. Dieser Ausgleich für die Wirtschaft ist unantastbares Essential für die Koalition, ob er nun durch Karenztage, Streichung von Feiertagen oder Kürzung der Lohnfortzahlung an Feiertagen erreicht wird. Den Gewerkschaften wird keiner dieser Vorschläge gefallen. Sie sehen nicht ein, warum die Last nicht wie bisher mit den Unternehmen geteilt werden soll.

Der Weg zur Einigung ist also noch mit vielen Stolpersteinen gepflastert. Und Grund zum Jubel wird niemand haben, weder die Parteien noch die Gewerkschaften, weder die Arbeitgeber noch die Pflegebedürftigen. Gewiß, wir brauchen die neue Säule im sozialen System. Aber der Zeitpunkt ihrer Einführung ist angesichts der Rezession denkbar ungünstig. Allein durch die routinemäßige Anhebung der Versicherungsgrenzen klettern die Sozialbeiträge vom Januar nächsten Jahres an bei den Besserverdienenden und ihren Arbeitgebern um insgesamt 265 Mark im Monat. Für die Pflegeversicherung dürften noch einmal mindestens achtzig Mark dazukommen, je nachdem, worauf sich die Delegationen verständigen.

Für die Tarifparteien, die ohnehin vor äußerst schwierigen Verhandlungen stehen, ist das eine schwere Hypothek. Doch einen einfachen Ausweg aus dem Dilemma gibt es nicht: Die wachsende Schar von Pflegebedürftigen braucht Hilfe. Acht von zehn Bewohnern in Altenpflegeheimen hängen derzeit am Tropf der Sozialhilfe. Bezahlen müssen wir also schon heute. Erika Martens