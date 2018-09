Von Esther Knorr-Anders

Unschlüssig steht die Gruppe älterer Herrschaften vor dem Eingang. „Wollen wir wirklich rein? Da stehen bestimmt irgendwo Skelette ...“, gibt eine Dame zu bedenken. „Wir lassen uns nicht abschrecken,“ kontert der Wortführer der Gruppe, stößt die Tür auf und verkündet heldenhaft: „Ladies first.“

Kokettes Gruseln vor einer historischen Attraktion – Ingolstadts Medizinhistorisches Museum, ehemals „Alte Anatomie“. Mit Abstand folge ich der Gruppe. Der Weg führt durch den „Hortus medico-botanicus“, 1723 vor dem Anatomiegebäude entstanden und den Medizinstudenten bis anno 1800 zu Lehrzwecken dienend. Kein Garten üblicher Art. Die Sonne prallt auf streng geometrisch gegliederte Beete und Hochbeete, die keine Blumen tragen, sondern Heilkräuter und Giftpflanzen. Betäubender Duft entströmt ihnen: Rosmarin, Lavendel, Eukalyptus, Roter Fingerhut. Man faßt ins Pflanzengewimmel hinein. Herrlich!

Das Interesse der Herren an dem „Grünzeug“ hält sich in Grenzen. Mitfühlend seufzt eine der Damen: „Die wollen einfach nicht wissen, womit sie vergiftet werden können.“ Um so mehr Aufmerksamkeit widmen die Damen den giftigen oder rauscherzeugenden Pflanzen: dem Gefleckten Schierling, der Tollkirsche, dem Bilsenkraut, der Alraune, von der geschrieben steht: „Die Alraune wächst unterm Galgen, und wenn man sie aus der Erde gräbt, schreit die Wurzel.“ Die Gruppe drängt ins barocke Anatomiegebäude.

1472 war in Ingolstadt die erste bayerische Landesuniversität gegründet worden. Doch die Räume in der gotischen Hohen Schule erwiesen sich bald als unzureichend für den Ansturm der Medizinstudenten. Im 16. Jahrhundert mußte man zur Sezierung der Leichen in das „Blatternhaus“ ausweichen. Dieses von Übel umwitterte Gebäude dünkte die Professoren nicht der geeignete Ort für ihre ebenfalls von Übel umwitterte Tätigkeit, doch erst 1722 konnte die Fakultät ein Grundstück in der Nähe der Stadtmauer, unweit der Donau, erwerben. Hier entstand ein „Exercitien Gepäu“ im beschwingten Stil eines „Lusthauses“, und ein großer Saal für die Sezierungen durfte nicht fehlen.

Grundlage waren die Pläne des bischöflichen Hofbaumeisters Gabriel de Gabrielis; ausgeführt wurde der Bau vom Ingolstädter Stadtmaurermeister Michael Anton Prunthaller. 1756 ließ Professor Johann Leonhard Obermayr den Demonstrationssaal eigenmächtig verschönern – zum „Theatrium anatomicum“ mit umlaufender Galerie und guter Sicht auf den Seziertisch, der wie ein Tischleindeckdich mit der Leiche aus der Tiefe emportauchte. Ein vornehmeres anatomisches Theater sei in ganz Europa nicht zu finden, frohlockte der Universitätschronist Johann Nepomuk Mederer.

Dieser Ansicht schließt sich die Gruppe bei der Besichtigung des Saales an. Bedauert wird, daß jene „fabelhafte“ Tischkonstruktion seit der Renovierung von 1972 dem Auge entzogen bleibt. Stürmische Bewunderung löst das Deckenfresko von Melchior Puchner aus: Auf Wolkenkissen schwebende Frauen versinnbildlichen die „Sapienta Dei“, die „Logica“; die „Pharmazie“ schwingt den Mörser, die „Physik“ die Luftpumpe, die „Astronomie“ das Fernrohr.