Ein deutscher Verleger ist keine Unterhose. Man kann einen deutschen Verleger zum Beispiel nicht per Versandhauskatalog bestellen, Unterhosen dagegen durchaus. Um daran zu erinnern, läßt uns das Versandhaus Quelle über einem Damenhintern auf einer Seite der Illustrierten Tempo wissen: „Unterhosen. Im lOer-Pack noch günstiger.“

Den Damenhintern (mit Unterhose, ja doch!) finden wir im neuen Tempo auf Seite 81, den Verleger auf Seite 152. Er heißt Siegfried Unseld und leitet den Suhrkamp Verlag. Maxim Biller rechnet mit ihm ab.

Man müsse ihn „aus seinem Verlag hinaustragen“, „den Sessel unter ihm wegziehen, ihm den Stift entwenden“, damit der „größte deutsche Literaturvernichter der Gegenwart“ endlich aufhöre, „besonders intellektuelle Bildungsbücher zu machen“. Und die macht er aus dem einen, einzigen Grund, „damit die Ungebildeten keine Chance haben, Zutritt zum Olymp zu finden“. Tempo-Leser zum Beispiel.

Hoch und hehr ragt der Olymp gen Himmel. An seinem Fuß haben sich die Ungebildeten in Scharen versammelt, gescheite Bergschuh’ an den Füßen und Tempo im Rucksack, angeführt vom alternativen Bergführer Biller. Aber der fiese Unseld Siegfried von der Bergwacht erlaubt ihnen den Aufstieg nicht!

Das Leseverhalten der ungebildeten Tempo-Leser, die sich inzwischen in der Schutzgemeinschaft der Suhrkamp-Verfolgten zusammengefunden haben, analysiert das neue Heft auch. 800 repräsentativ Befragte durften auf die Frage „Was für Bücher lesen Sie?“ entweder „Unterhaltung“ oder „Ratgeber“ oder „Sachbücher“ antworten. „Klassische Literatur“ rangiert in der Umfrage, als eine mögliche Art von Unterhaltung, prozentual knapp hinter dem Kriminal- und Liebesroman. Unseld ist schuld, der Literaturvernichter aus der Frankfurter Lindenstraße.

Mit einem aber hat niemand gerechnet, auch Maxim Biller nicht, dessen Wunsch von Siegfried Unselds Ende sich nun schneller erfüllt, als er schreiben konnte: Unseld ist weg! Den Olymp hat er mitgenommen! Kurz vor der Frankfurter Buchmesse schlägt die Nachricht ein wie eine Bombe. Nichts ist mehr, wie es war.

Siegfried Unselds Erbe in der berglosen Ebene tritt Bernd Eichinger an, der Produzent. Die Neue Constantin, sein Filmverleih, verlegt in der Reihe „suhrkamp taschenbuch“ in Zukunft die Pressehefte seiner Kinowerke. Der erste Band: „Das Geisterhaus“, das „Buch zum Film“ mit vielen bunten Photos der „großen Stars des heutigen Kinos“ nebst einigen Infotainment-Schnipseln aus Isabel Allendes Buch und einem kritischen Interview des Verleihs mit dem Regisseur; Preis: neunzehnachtzig. Das Cover zeigt der Einfachheit halber das Filmplakat, das ist billiger so und erhöht den Wiedererkennungswert. Marketing ist, wie wir wissen, eine Frage von Synergie-Effekten.