Von Barbara Beuys

Eine ganz normale Schulklasse: Zuriel schnippt verzweifelt mit den Fingern, um eine Antwort loszuwerden. Julia versucht mit Gebärden und Grimassen, der Freundin in der Bankreihe gegenüber etwas Wichtiges mitzuteilen. Jenny blickt verträumt zum Fenster hinaus. Nur die Schrift an der Tafel ist fremd – hier wird Hebräisch gelernt. Und manchmal fliegen unbekannte Wortfetzen durch den Raum – da wird Russisch gesprochen, wenn die Lehrerin gerade nicht hinhört.

Die ganz normale Schulklasse entpuppt sich auf den zweiten Blick als ungewöhnliche Mischung. Statt des Durchschnitts von dreißig Kindern sitzen neun Mädchen und neun Jungen in der 7 g, der Pionierklasse des ersten jüdischen Gymnasiums in Deutschland seit 1942 – Berlin-Mitte, Große Hamburger Straße 27. (Eine ebensolche Premiere ist die neunköpfige Klasse der jüdischen Realschule ein Stockwerk tiefer.) Ein Drittel der neuen Gymnasiasten sind Christen oder konfessionslos, zwei Drittel kommen aus jüdischen Elternhäusern – doch davon wiederum ist fast die Hälfte fremd in diesem Land und fremd im Glauben ihrer Väter. Es sind die Kinder jüdischer Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, von denen knapp 4000 in den vergangenen drei Jahren nach Berlin kamen. Ihnen (und ihren Familien) hilft die Schule bei einer doppelten Integration – ins Judentum und in die deutsche Gesellschaft.

Ob Religion oder weltliches Wissen – der Kenntnisstand der kleinen Schar klafft extrem auseinander. In der 7 g sind Kinder, die bis vor wenigen Wochen nie etwas vom Urvater Abraham gehört, nie einen feierlichen Sabbatabend erlebt haben. Und die Hälfte aller Schüler hat nicht die in Berlin sonst übliche Empfehlung, mit der schon in der Grundschule beurteilt wird, ob ein Kind für das Gymnasium geeignet ist.

Doch hier sollen alle eine Chance haben. Die elf Lehrer – Durchschnittsalter 39 Jahre – wissen, worauf sie sich eingelassen haben und schrecken vor Überstunden nicht zurück. Die pädagogische Kärrnerarbeit wird durch die Form der Ganztagsschule erst möglich gemacht; ohne sie wären die Fördermaßnahmen für die Schwächeren und auch das Pensum selbst nicht zu schaffen. Außer den 29 Stunden, die der Berliner Rahmenplan vorschreibt, gehören in dieser Schule nämlich pro Woche fünf Stunden Judaistik – unterteilt in drei Stunden Religion und Bibelkunde und zwei Stunden Hebräisch – zum obligatorischen Unterricht. Denn dies ist der wichtigste Auftrag des neuen Gymnasiums: Den jüdischen Kindern, die vom Weihnachtsmann bis zum Osterhasen, vom Glockenläuten bis zum sonntäglichen Ruhetag in einer christlich durchtränkten Umgebung aufwachsen – und sei sie noch so säkularisiert und sinnentleert – soll jüdische Identität vermittelt werden.

Es ist ein Weg, der über Abgründe führt und für den traditionsreiche Anknüpfungspunkte nur ferne Leuchtfeuer sein können. 1778 wurde in Berlin auf Anregung von Moses Mendelssohn eine jüdische „Freischule“ für arme Knaben gegründet. Erziehung und Bildung schienen der Königsweg zur bürgerlichen Gleichstellung der deutschen Juden. 1825 gründete der Historiker und Pädagoge Leopold Zunz die „Jüdische Knabenschule“ in Berlin, eine Mädchenschule folgte zehn Jahre später. Beide zusammen zogen 1863 in die Große Hamburger Straße 27, 1906 entstand dort das heutige, freundlich-helle Gebäude.

Da waren eigene jüdische Schulen in den Gemeinden längst umstritten. Liberale Juden lehnten sie ab, hofften auf Anerkennung durch Anpassung. 1932 gingen in Deutschland rund 2400 Schüler und Schülerinnen auf zehn jüdische höhere Schulen; 20 000 jüdische Kinder dagegen besuchten nichtjüdische höhere Lehranstalten – nicht mehr lange. Schon im April 1933 schrieb ein Gesetz Quoten für „arische“ und „nichtarische“ Schüler vor. Eine Woche nach dem November-Pogrom 1938 wurde jüdischen Schülern der Besuch öffentlicher deutscher Schulen verboten, weil es für deutsche Kinder „unerträglich“ sei, „mit Juden in einem Klassenraum zu sitzen“. Allein in Berlin entstanden acht private Oberschulen für jüdische Kinder. Das Ende kam im Sommer 1942, als die „Endlösung“ beschlossene Sache war. In einem geheimen Erlaß des Erziehungsministeriums wurde zum 1. Juli „jegliche Beschulung jüdischer Kinder durch besoldete und unbesoldete Lehrkräfte untersagt... im Hinblick auf die Entwicklung der Aussiedlung der Juden in der letzten Zeit“.