Von Christian Tenbrock

Es war kein Zufall, daß Everett Koop, Generalstabsarzt unter Ronald Reagan, neben Präsidentengattin Hillary saß, als Bill Clinton in der vergangenen Woche in Washington seine große Gesundheitsreform vorstellte. Da wurde klargemacht, wie sich ein enger Mitarbeiter eines streng republikanischen Staatschefs mit der Politik seines demokratischen Nachfolgers versöhnt. Deutlich sollte auch werden, daß diese Reform – das größte sozialpolitische Unterfangen seit Jahrzehnten – nur gelingen kann, wenn Politiker quer über die Parteigrenzen gemeinsam an ihr arbeiten. Und schließlich symbolisierte Everett Koops Anwesenheit den Glauben daran, daß unter der Führung Clintons das Werk gelingen kann: Bereits jetzt, so Koop, habe der Demokrat im Weißen Haus mehr erreicht „als alle seine Amtsvorgänger zusammen“.

Bill Clinton kann jedes Jota Lob gebrauchen. Mehr als sein Budgetpaket, mehr auch als außenpolitische Richtungswechsel definiert die in einer leidenschaftlichen Rede vor dem Kongreß präsentierte Reform des amerikanischen Gesundheitswesens Herz und Seele seiner Präsidentschaft. „Seit Jahrzehnten hat kein Präsident mehr so stark auf ein einziges Thema gesetzt. Das politische Risiko ist vergleichbar nur mit Woodrow Wilsons Plädoyer für den Völkerbund“, schrieb die New York Times.

Steht am Ende der Erfolg, ist freilich auch der Lohn riesengroß: Millionen Bürger würden von einer drückenden Last und einer tiefen Angst vor der Zukunft befreit. Tausende Unternehmen könnten im globalen Wettbewerb besser bestehen. Die Haushalte in Washington und in den Bundesstaaten würden um Milliarden Dollar entlastet. Und Bill Clinton könnte mit mehr Zuversicht auf das Jahr 1996 blicken – auf den Termin, an dem es um seinen Wiedereinzug in das Weiße Haus geht.

Vor zwei Jahren hätte wohl niemand vorausgesagt, daß Amerikas krankes Gesundheitssystem einmal im Mittelpunkt einer Debatte stehen wird, die Beobachter als „Mutter aller politischen Schlachten“ bezeichnen. Im November 1991 allerdings gewann ein weithin unbekannter Außenseiter namens Harris Wofford mit dem Ruf nach „Gesundheitsfürsorge für alle“ das Rennen um den Senatssitz für den Bundesstaat Pennsylvanien. Woffords damaliger Wahlstratege hieß James Carville, und der wechselte 1992 in das Lager des Präsidentschaftskandidaten Bill Clinton. Die Forderung nach einer Gesundheitsreform gehörte fortan zum politischen Mantra des Demokraten. Mit ihr gewann er gegen George Bush.

Acht Monate arbeiteten dann Hillary Clinton und ein Team von 500 Männern und Frauen an der Ausformulierung der Reform. 246 Seiten maß der erste Entwurf, der vor wenigen Wochen bekannt wurde. Auf eine Kurzformel gebracht, soll die immens komplizierte Neuordnung des gegenwärtigen Systems drei Dinge gleichzeitig erreichen: Erstens sollen die Amerikaner eine lebenslange Garantie auf Gesundheitsfürsorge haben. Zweitens sollen die ausufernden Gesundheitskosten kontrolliert werden. Drittens soll sich die Qualität des Gesundheitswesens trotz geringerer Ausgabensteigerungen nicht verschlechtern, sondern sogar verbessern.

Nichts Neues, könnten Gesundheitsexperten auf dem Alten Kontinent zu diesem Zielkatalog sagen. Lange überfällig, aber bei uns noch nie dagewesen, werden ihnen Fachleute aus der Neuen Welt darauf antworten. „Kein anderes Geschäft in Amerika versagt so sehr wie das Geschäft mit der Gesundheit“, befand vor kurzem der Demokrat Edward Kennedy, einer der besten Kenner des Sozialwesens in seinem Land.