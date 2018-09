Von Ulrich Greiner

Multikulturell – das ist ja auch nur ein Wort. Was wissen wir denn davon, wir, die Westdeutschen aus der alten windgeschützten BRD und die Ostdeutschen aus der mauerumschlossenen DDR. Plötzlich liegen die vereinigten Provinzen in irgendeiner zugigen Mitte. Urängste werden wach, Haß schüttelt die Erfahrungs- und Kenntnislosen. Da wird der Begriff „multikulturell“ zur Waffe im politischen Nahkampf.

In der englischen Sprachwelt gibt es eine wirkliche Erfahrung, eine lange, zum Teil kolonialistische Tradition kultureller Vielfalt und Vermischung. Die Literatur legt davon Zeugnis ab. Sie ist Weltliteratur: Salman Rushdie, V.S. Naipaul, Derek Walcott, Michael Ondaatje, nur zum Beispiel. Aus der Karibik kommend und aus Indien, auf englisch schreibend, weltgewandt weniger aus Neigung denn aus Not, verkörpern sie den modernen Weltbürger, der, losgerissen von den Wurzeln der Herkunft, seine Heimat in der Heimatlosigkeit findet. Er ist nicht mehr der legendäre luxurierende Kosmopolit, als dessen Urahn uns Goethe erscheint, sondern der zwischen den Kulturen Hin- und Hergeworfene.

Michael Ondaatje, holländisch-indischer Abstammung, 1943 auf Ceylon geboren, in England aufgewachsen, heute in Kanada lebend, formt in seinem neuen Roman die multikulturelle Existenz des modernen Menschen zu einer kühnen Metapher, zu einem gewaltigen Standbild, in dem der Zusammenstoß der Kulturen eingefroren ist, als hätte ein Gott das Rad der Geschichte angehalten, damit wir für einen kurzen, blitzartig erhellten Augenblick vor dem gräßlichen Panorama der Moderne zurückzucken. Der Krieg ist der Vater auch dieser Geschichte, und wir begreifen, daß der Krieg der multikulturelle Ort schlechthin ist. Er führt das Verschiedene mit Gewalt zusammen und gegeneinander, und selbst Versöhnung und Vermittlung haben ihren Ursprung in ihm.

Der Roman spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Die deutschen Truppen haben den Rückzug angetreten und das geräumte Gelände mit Minen gespickt. In einer zerbombten Villa im Weichbild von Florenz pflegt die kanadische Krankenschwester Hana einen über der Wüste abgestürzten englischen Piloten. Beide sind sie die letzten Übriggebliebenen eines Lazaretts der Alliierten. Zu ihnen gesellt sich der Dieb und Spion Caravaggio sowie der junge indische Pionier Kip, Mitglied eines Minenräumkommandos der englischen Armee.

Drei Männer und eine Frau, vier Schicksale, die sich kreuzen, an diesem ortlosen Ort, in diesem zeitlosen historischen Augenblick. Der ungeheuren Beschleunigung, die der Krieg bedeutete, folgt nun eine Verlangsamung, eine Verzögerung, die es der Vergangenheit gestattet, in das Vakuum der Gegenwart einzusickern. Nach und nach, in immer neuen Anläufen, erzählt der Roman die Geschichte der vier Zufallsgenossen.

Je mehr an vergangener Geschichte in den Horizont tritt, um so mehr kommt die Jetztzeit allmählich wieder in Gang. Während anfangs die halbzerstörte Villa und der verminte Garten ein schalltoter Raum sind, in dem sich die Figuren wie in Zeitlupe und wie Gespenster bewegen, wird die Szenerie Kapitel um Kapitel wirklicher, gewöhnlicher, die vier Schicksale verstricken sich ineinander, und neue Vieldeutigkeiten entstehen.