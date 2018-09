Was hat der U-Bahnbau in der chinesischen Stadt Kanton mit der deutschen Entwicklungshilfe zu tun? Eigentlich gar nichts – wenn es die Weltfirma Siemens nicht gäbe. Nachdem die Münchner schon den Hochgeschwindigkeitszug nicht für Südkorea bauen dürfen, soll es wenigstens die U-Bahn in Kanton sein. Diesmal hat der Bonner Haushaltsausschuß 350 Millionen Mark Entwicklunghilfe lockergemacht, damit dem Münchner Elektroriesen nicht auch dieser Auftrag durch die Lappen geht. Mit dem Geld soll die Finanzierung des 700 Millionen Mark teuren Auftrags verbilligt werden. Mit anderen Worten: Die Entwicklungshilfe soll gar nicht nach China, sondern nach München gehen.

Es ist noch nicht allzu lange her, da verstand man unter Entwicklungshilfe etwas ganz anderes. Da sollten in den Dritte-Welt-Ländern noch Gesundheitsfürsorge oder Wasserversorgung verbessert sowie Bildungs- und Ausbildungssysteme geschaffen werden, um die Werte von Demokratie, Rechtsstaat und sozialer Marktwirtschaft zu vermitteln. Gelten diese Ziele nun nichts mehr? Wie viele Kinder in den armen Ländern könnten wohl für dieselben 350 Millionen Mark eine ordentliche Ausbildung bekommen, damit sie später selbst einmal die Entwicklung ihres Landes vorantreiben können? Statt dessen soll der deutsche Steuerzahler unter demselben Etikett dafür sorgen, daß man in China billiger in einer Siemens-U-Bahn fahren kann. Wie armselig. kö