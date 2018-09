Inhalt Seite 1 — Der gekotzte Lunch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Michael Skasa

Ziemlich scheußlich, das alles. Da ist, was immer mal wieder vorkommt, ein Mann zugunsten eines andren, nein, gleich zweier, verlassen worden – Rubetz und Schimmelkopf heißen die beiden und Leona die Frau –, und nun fährt er zum Leiden nach Tanger: „Im Hafen brannte ein Schiff, schleuderte schwarzen Rauch übers Wasser..., und die Luft roch süß und kalt nach Asche.“ Es ist zwei Tage vor Silvester.

Trostlos im Kopf, im Koffer Barbiturate, einen Bolzenschußapparat, einen Pack Briefe (von Leona), richtet er sich unbehaust ein im Widerwillen gegen die Welt: „Der Anblick von Tanger gefiel mir, er erinnerte mich an nichts.“ Jedoch Leona war vor einem Jahr hier gewesen, hier, im schäbigen Hotel Rif. Willkommen, Schmerz! „In dieser Stadt hatte die Liebe kein Gesicht und der Tod keine Gestalt. Ich würde dieser Stadt so fremd sein wie sie mir.“ (Albert Camus’ Oran liegt nebenan in Algerien: „Zugegeben, die Stadt selber ist häßlich“, schreibt er, „ein farblos-nüchterner Ort“, die Mauern mit grauer Asche bedeckt, „im Herbst überschwemmt eine Flut von Schlamm die Stadt“.)

„Arschlöcher!“ ist des Antihelden erstes Wort, noch an Deck; es gilt den Marokkanern, die ihn anstarren. Das Terrain der Erzählung (die sich Roman nennt) wäre also deutlich abgesteckt, ein Geviert aus Leere, Kälte, Ekel und Aggression.

Der lonely rider betritt die fremde Stadt, der Samurai des Schmerzes zieht ins Hotel Rif, und wir werden ihn nun vier Tage lang, bis Neujahr ohne Neuanfang, erleben beim Leiden und Saufen, beim Sumpfen und Ächzen, Fleischbefummeln und Seelenzermümmeln – ein scheußliches Programm, das uns ins Brackwasser eines Totaldurchhängers führt, in den Tang von Tanger sozusagen, wo der Orient in Betonbrocken gegossen und das Geheimnis ein Sekret ist. „Hinter mir lag ein langes Sterben. Vor mir hatte ich nur den Tod.“ Ein starker Einstieg? Ein auftrumpfender Cowboykitsch!

Hinter Ludwig Fels, gut sechs Jahre zurück, liegt sein Roman „Rosen für Afrika“, die grausam fesselnde Geschichte einer rasenden Selbstzerstörung und einer in Scherben geschlagenen Liebe („Karola, dachte er, ich kann dich und die ganze Welt nur betrunken aushalten“). Da hatte er immer nach Afrika gewollt, denn Afrika war für ihn „etwas endgültig zu Tode Geträumtes“. Ebemdorthin träumt er sich, auf der Flucht vor seinem Dauerleid, dieser wilden Totaldepression: „Marokko, dachte er. Auch gut. Auch nicht schlecht. Überall gibt es Friedhöfe, Arschbacken, Zahnweh.“

Nun, da er dort angekommen ist, im nächsten Roman „Bleeding Heart“, ist es so trostlos wie erahnt: „Ich fühlte mich allein wie immer.“ Wenn da nicht die holländische Journalistin Greta im Stockwerk unter ihm logierte; wenn nicht die räudige, sabbernde Hündin Muzzle wäre („Sie wollte mir treu sein, treuer als jede Frau“), der Zimmerkellner Abou und dessen düsterer Schwager, der Polizist Aktaa sowie die Nutte Aster, auch wir wären ziemlich allein im Sumpfland unsres geschmerzten Sisyphos, dessen einziger Lebens;- und somit Leidensinhalt zu sein scheint, dem Hierabrutschen seines Felsens beizuwohnen. Das Buch ist eine Tortur, für Masochisten und Ekelfettischisten daher möglicherweise ein Genuß.