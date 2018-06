Der Mann, der in der Uno für den Somalia-Einsatz zuständig ist, sorgt sich um die öffentliche Stimmung in Amerika. Kofi Annan, als Untergeneralsekretär für die peacekeeping Operations verantwortlich, sieht durchaus das Dilemma, in das die Regierung Clinton durch die Eskalation der Ereignisse gerät: je schlimmer die Nachrichten aus Mogadischu, desto unpopulärer der Einsatz.