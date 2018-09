Inhalt Seite 1 — Zwei Cowboys auf dem Weg in die Weltliteratur Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Eine haarsträubende Liebesgeschichte vom armen Jungen, der das reiche Mädchen liebt und an einem bösen Vater übel aufläuft. Der Rest, das eigentliche Buch: Pferde! Muß ich mir das antun? Ich habe immer noch Angst vor diesen Tieren, weil mir als Kind einmal ein Pferd p den Arm gebissen hat, wodurch meine Beziehung zu diesen Viechern anhaltend beeinträchtigt worden i s t Trotzdem habe ich etwas später für Gary Cooper geschwärmt und John Wayne immer sehnsüchtig nachgeblickt. Aber für Bauernhöfe, egal ob sie Ranch, Farm oder Hazienda genannt werden, kann ich eher noch Mitleid als Interesse aufbringen.

Es gibt natürlich eine mythische Dimension, von der uns die Überlieferung kündet. Der große Trail nach Westen, ins Gelobte Land, der Geist der Pioniere, der Reiz von Abenteuer und Gefahr. Nur: Hier droht die Arbeitswelt, trotz all der schönen Bilder, auf die auch in der Werbung immer noch gern zurückgegriffen wird. Kurzum: "All die schönen Pferde", nicht nur als Cowboyroman, im Klappentext sogar als "literarischer Western" gepriesen, erfüllt geradezu spielend alle Voraussetzungen, mein aufrichtiges Desinteresse zu treffen.

"Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht. Reiten, reiten, reiten Schon bei Rilke mußte solche Reiterei im Kitsch enden, und Cormac McCarthy ist dagegen ebensowenig gefeit. "Nackt saß er im Regen auf seinem Pferd und dachte an seinen Vater, der in diesem Lande hier gestorben war Warum sollte ich mir das antun? Nur weil das Buch in Amerika ein Erfolg geworden ist? Stephen King ist noch erfolgreicher gewesen, und dem habe ich bislang erfolgreich widerstanden. Warum sollte ich ein so dickes Buch über Pferde lesen? Ehrlich, ich muß gestehen, es war ein ziemlich dürftiges Motiv, das hier den Ausschlag gab. In meinem Hinterkopf hallte noch etwas von den Jubelschreien nach, die meine Kritikerkollegen vor Jahr und Tag, ausgestoßen hatten. "Verlorene" - die erste deutsche Übersetzung eines Romans von Cormac McCarthy war damals erschienen. Als neuer Faulkner, als zweiter James Joyce wurde der Autor gefeiert. Die Kollegen haben sich kaum einkriegen können. Das Schicksal einer Handvoll asozialer Gestalten, die an einem Flußufer herumlungern, hat die bundesdeutschen Gazetten von einem Hamburger Nachrichtenmagazin bis zu den Frankfurter und Münchner Blättern, vor und hinter denen sich die klugen Köpfe tummeln, zu beachtlichen Beifallskundgebungen hingerissen. Aber wie das manchmal so geht: völlig zu Recht (Ich habe unterdessen, in verkehrter Reihenfolge, nach "All den schönen Pferden" auch die "Verlorenen" gelesen und bin, mindestens ebenso begeistert, nur dafür, Faulkner und Joyce als Vergleichsgrößen gegen Rilke, wegen hohen Tons, und Kafka wegen sachlicher Genauigkeit, auszutauschen ) Skeptisch, mit diesen Hymnen im Hinterkopf, fing ich also an. Und ich las und las und las, über Pferde, viel mehr über Pferde, als ich jemals wissen wollte. Und ich las von den beiden Kids, die reiten und reiten und sich für Pferde und sonst eigentlich nichts interessieren. Und ich war plötzlich in eine Welt hineingezogen, die mir mindestens so fern liegt, wie sie es in der Tat ist. Und am Ende nickte ich ebenfalls "Jau!" Genau so. Denn Hans Wolf, der Übersetzer, hat die richtige Lösung aus dem Dilemma einer nahezu unübersetzbaren Sprache gefunden. Auf Dauer entwickelt (nicht ganz so stark wie in "Verlorene") die (deutsche Version ihren eigenen Sog. Der Tonfall sttimmt. "Jetz leck mich am Arsch, sagte er. D)as gibts doch nich. Er ging um John Grady herrum, betrachtete ihn im Licht und schaute um ann, als sei er vom Mond gefallen. Ich hab gedacht, ddu möchtest vielleicht dein Pferd zurück, saggte John Grady. Ich werd verrückt, du hast Junkor dabei? Er steht drüben am Stall. Jetz leck rmich am Arsch, sagte Rawlins. Ich glaube, ich spimne. Das gibts doch nich "

So drücken sie ihre Gefühle aus, John Grady Cole und Lacey Rawlins, gerade mal sechzehn und siebzehn Jahre alt. Sie waren von zu Hause abgehauen und hatten gemeinsam so einiges erlebt, was hart macht, wenn mans überlebt. Nach ihrer Entlassung aus einem mexikanischen Gefängnis waren sie getrennte Wege gegangen, und jetzt, am Ende, ist auch John Grady wiedeer an seinem Ausgangspunkt, in San Angelo, Texias, angekommen. Doch, anders als im herkömmlkchen Bildungsroman, unverändert und auch rnur, um Lacey das Pferd zurückzubringen. Dann L nämlich gab er "seinem Pferd die Hacken und rititt weiter. Die Sonne verkupferte sein Gesicht, voran Westen her blies der Wind übers abendliche Li and, die kleinen Wüstenvögel flatterten zwiitschernd durchs dürre Farnkraut, Pferd und Reeiter und Pferd zogen weiter, ihre langen Schaltern glitten hintereinander dahin, wie der Schatten esines einzigen Wesens. Glitten verblassend dahin i ins dunkelnde Land, in die künftige Welt "

Das alles ist einige Tage her. Harry Truman dürfte damals amerikanischer Präsident gewesen sein und Gustav Heinemann der Oberbüiirgermeister von Essen. Robert Kennedy studiertee Rechtswissenschaften in Harvard, und das Bände des. Zweiten Weltkriegs lag noch in sichtbarerer Nähe. Es gab das Radio, Telephone, Autos unnd Flugzeuge, doch alles in überschaubaren Stücickzahlen. Hier geht es aber jetzt nur um ein paar J Jugendliche und all die schönen Pferde. Die Erzähhlung beginnt mit einer Beerdigung, und sie eendet an einem offenen Grab. Dazwischen reiten die beiden Helden, John Grady und Lacey Rawlins, regelrecht aus der Gegenwart heraus.

Es ist kaum möglich, die Handlung historisch zu lokalisieren. Hin und wieder läßt es sich hochrechnen, vom Amerikanischen Bürgerkrieg her, der Mexikanischen Revolution, dem Lebensalter einiger Figuren. Wie Kafkas Erzählungen sind auch die Romane McCarthys in einem scheinbar politikfreien Raum angesiedelt. Die Gesellschaft ist keineswegs ausgeblendet, doch auf ihre elementaren Institutionen reduziert. Weder Washington, D C, noch die Welt überhaupt werden auch nur mit einem Wort erwähnt. Das Leben spielt sich dort ab, wo sich die Figuren befinden.

Doch ist, manchem Anschein zum Trotz, nicht die Natur an die Stelle der Gesellschaft getreten, sondern, ähnlich wie bei Kafka, ein (metaphysisches?) Gesetz, das sowohl das Handeln der Akteure als auch ihr Schicksal bestimmt. Aufgrund der detailversessenen Genauigkeit stellt sich des öfteren der Eindruck einer allegorischen Verdichtung ein. Psychologie kommt nicht vor. Der Autor fühlt sich nicht ein in seine Figuren. Was Martin Waiser fast perfekt beherrscht, das Hineinkriechen in die letzten Empfindungen eines Versagers, versagt sich McCarthy. Was in unseren Breiten als Produkt hausbackener Psychologie den Anschein von Literatur erwecken will, ist hier nicht zu haben. Warum die beiden Jungen nach Mexiko wollen, warum sie überhaupt von zu Hause wegwollen, bleibt - wenn nicht unklar, so jedenfalls - unerheblich. Es geht einfach los. Und "Abends sattelte er sein Pferd und verließ das Haus in westlicher Richtung. Der Wind hatte sich fast gelegt, und es war sehr kalt; vor ihm, unter den blutroten Wolkenriffen, kauerte blutrot und elliptisch die Sonne. Er ritt die übliche Strecke, wo die alte, von Norden aus dem Kiowagebiet nach Westen führende Komantschenroute abzweigte und dabei den äußersten Westrand der Ranch streifte, ihre schwache südwärts ziehende Spur ließ sich durch die karge Prairie zwischen der nördlichen und mittleren Gabelung des Concho River verfolgen. Er ritt zur üblichen Stunde, wo die Schatten lang waren und die alte Route sich im rosenfarbenen schrägen Licht abzeichnete wie ein Traum aus der Vergangenheit "