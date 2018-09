Inhalt Seite 1 — Mache Ende mit Dramatik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Urs Widmer

Es geschieht nicht alle Tage, daß aus den Nebeln des Alltags eine Dichterin auftaucht (mit den Dichtern ist das nicht anders). Eine, deren Sprache so notwendig ist, daß wir gebannt dem zuhören, was uns da gesagt wird.

Die Texte, von denen hier die Rede ist, sind mit so vielfältigen Inhalten aufgeladen, daß ihr Wie vorerst in den Hintergrund tritt. Ihre Sprechweise wirkt nach kürzester Zeit selbstverständlich, obwohl sie das, auf den zweiten Blick, keineswegs ist. Wir sind im Gegenteil Zeugen der Geburt einer ureigenen Sprache, und natürlich irritiert uns diese auch, wie alle Rätselsprachen.

Für eine schnelle Lektüre sind diese Texte nicht geeignet. Sie klingen zum Beispiel so: „Wie viele bin ich auf Welt gekommen zu sehen, wieviele auf Welt gekommen, und gehe los auf Hügel und Berg, zu suchen den Zauber von Sonne, Mond. Ich tun kann Freude und fröhliche Zeit mit Steppen durch Feuerland, und mache Ende mit Dramatik, zu beginnen mit Grammatik. Und esse oft und oft, weil ich verbrenne viel, und so ich bleibe schlanke Dame. Und will nicht können, was muß. Auch setze ich einen Fuß vor den andern mit Tempo schrittweise, zu machen Tauschgeschäfte da und da und Geld läuft davon, weil ich nichts weiß von Verlust, zu schaffen Platz für Gewinn von nebenan. In Zeiten schwierig komme ich mir vor wie rundes Viereck und manchmal bin ich ein gutes Haus, dann nach Jahr es stürzt ein und ich bin Ruine mit haben gespaltenes Haar und sein gespaltener Kopf.“

Die, die so schreibt, heißt Rosa Pock, stammt aus der Südsteiermark und wohnt in Salzburg. Sie ist 42 Jahre alt, also alles andere als ein Kind. Ihr erstes Buch – es heißt „Monolog braucht Bühne“ – ist so dünn, daß es dünner kaum geht. Es enthält 39 Texte, die jeweils kaum länger als eine Seite sind, Gedichte in Prosa beziehungsweise Prosagebilde von einer Dichte, die sie zur Lyrik macht, geschrieben in einer ungemein reichen, beweglichen Sprache, die jede Eindeutigkeit meidet und dennoch oder gerade deswegen unausweichlich wirkt. Monologe? Die eine Bühne brauchen? Ich weiß nicht. Mir kommen Rosa Pocks Texte außerordentlich zugewandt vor, mit andern Menschen sprechend – und von einer Bühne her kommen sie schon gar nicht, außer wir sagen, ihre Bühne sei unser Leben. Wie auch immer: Sie gehen dem einfältigen Sinn aufs virtuoseste aus dem Weg und glühen dennoch unüberhörbar vor Lebensschmerz, Todesschmerz. Sie sind anrührende, zarte, zuweilen auch in den Gestus der Robustheit verpackte Geständnisse – Geständnisse allerdings, die zwar von den, nun ja, „letzten Dingen“ sprechen, dies aber auf eine wunderbar gefaßte Weise tun.

Da gibt es keine Bekenntnisse im Maßstab eins zu eins; keine Sekunde lang herrscht die altvertraute Betroffenheit, auch wenn das, was uns gesagt wird, nur allzuoft zu Bestürzung Anlaß gibt. Wer den Schmerz dieser Texte nicht spürt, ist selber schuld. Allerdings enthält jeder von ihnen, jeder!, nicht nur den Schmerz, sondern auch sein Gegenteil, nämlich eine oft geradezu überschäumende Lebenslust oder, weit eher noch, Lebenssehnsucht. Lebensgier beinah zuweilen.

Kunst entsteht ja nicht nur aus einem Mangel, wie ein sprödes deutsches Denken uns zuweilen nahelegt, sondern aus dem schwarzen Loch in unseren Herzen und einem Gefühl heftigsten Reichtums, einem Überschuß an Lebenskraft, die, in der realen Welt, ihr Ziel nicht so recht finden will. Sehnsucht nach Schönheit, Aufgehobensein, Glück. Und genau diese Mischung (gelebtes Leid und eine offenkundige Begabung für gelebtes Glück) macht den Reiz dieser Texte aus. Sie sind Überlebenstexte, ganz von heute, so sehr, daß die Feen oder König Artusse oder Ariels, die sie hie und dort bevölkern, stets ganz zum Leben von 1993 gehören und nie wie Bildungsgut wirken.