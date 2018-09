Von Gabriele Venzky

Islamabad

In Pakistans wilden Stammesgebieten nahe der afghanischen Grenze kostet eine Stimme 20000 Rupien. Dafür muß ein angestellter Arzt etwa fünf Monate arbeiten. Viel Geld also, und eine große Investition für jeden, der hier kandidiert. Die Sache muß sich rechnen – und tatsächlich hat der Rückfluß des eingesetzten Kapitals samt einträglichem Gewinn für die neugewählten Herren sofort nach den Wahlen in der vergangenen Woche begonnen. Einen eindeutigen Sieger gibt es nicht, nun müssen Mehrheiten mit viel Geld und großen Versprechungen – Ministerämtern zum Beispiel – erkauft werden. Ein lukratives Geschäft für die Vertreter der Stämme und für alle, die nicht den großen Parteien, der Pakistan People’s Party (PPP) von Benazir Bhutto und der Muslim Liga von Nawaz Sharif, angehören.

Wen wird das Parlament am kommenden Dienstag nächster Woche zum Premierminister wählen: Nawaz Sharif, der als Ministerpräsident der Provinz Punjab und dann als Regierungschef des gesamten Landes zu einem der reichsten Männer wurde, oder Benazir Bhutto, seine aristokratische Vorgängerin? Sie hat politisch die besseren Chancen, denn die allmächtige Armee und die Bürokratie scheinen diesmal nichts gegen „die Tochter des Ostens“ einzuwenden.

Als Benazir 1988 die Wahlen gewonnen hatte, versuchte das gleiche Establishment ihren Amtsantritt mit allen Tricks zu verhindern. Als dies nicht gelang, wurde Benazir Bhutto mit fadenscheinigen Begründungen nach nur zwanzig Monaten gestürzt. 1990 sorgten die Mächtigen dafür, daß sie keine Chance erhielt und Nawaz Sharif eine Zweidrittelmehrheit bekam.

Inzwischen hat der unerwartet widerborstige Nawaz die Gunst des Establishments verspielt. Benazir aber hat sich angepaßt, ihre wilden, revolutionären Zeiten sind vorbei; manche glauben sogar, sie habe dazugelernt. In der Nationalversammlung verfügt Benazirs Volkspartei über vierzehn Stimmen mehr als die Muslim-Liga, aber das reicht nicht einmal zur einfachen Mehrheit. In der Provinzversammlung des dominierenden Punjab kam der Vorsprung von zwölf Sitzen nur mit Hilfe von Muslim-Liga-Dissidenten zustande, und auch dort reichte es nicht zur Mehrheit. Es müssen also Koalitionen gebastelt werden.

Da in Pakistan Niederlagen nicht akzeptiert werden, und ein Konsens zwischen politischen Gegnern nicht vorstellbar ist, wird das Regieren schwer werden. Das Land bleibt instabil, während alles auf dem Spiel steht: das nackte Überleben seiner Menschen ebenso wie die demokratische Zukunft. Im Sumpf aus Gier und Mißgunst konstruktive Politik zu machen – etwa in einer großen Koalition, wie es jetzt der Übergangspremier Qureshi vorschlug – scheint ein geradezu absurdes, weil zu vernünftiges Ansinnen. Wie lange wird das Militär noch stillhalten?