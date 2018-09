Von Katharina Döbler

Jane Bowles lesen, das ist so ähnlich wie eine Begegnung mit einer Heiligen in einer zweifelhaften Bar kurz vor Sonnenaufgang. Man bleibt zurück mit dem Gefühl, eine höhere Einsicht erlangt zu haben, die später, im nüchternen Tageslicht, nicht mehr ganz nachvollziehbar ist.

"Eine der besten Prosaschriftstellerinnen der Moderne, egal in welcher Sprache" sei Jane Bowles gewesen, heißt es im Nachruf der New York Times vom Mai 1973. De mortuis nil nisi bene. Ihr schmales, in seiner Eigenständigkeit ziemlich verblüffendes Werk hat bei den Kritikern keineswegs nur Bewunderung hervorgerufen. Ihre Frauengestalten ("Männer ... haben kein Geheimnis. Frauen sind unergründlich und mysteriös – und unanständig"), vermerkten irritierte Kritiker, seien bestenfalls exzentrisch, wenn nicht hysterisch, völlig neurotisch oder gar psychopathisch. Sie sind, wenn sie in Bars und an anderen öffentlichen Orten vorzugsweise im Zustand der Trunkenheit mit unverblümter Offenheit Auskunft geben über ihre metaphysischen Zustände, auf jeden Fall unvergleichlich.

Der genauen und detailfreudigen Biographie von Millicent Dillon, erschienen sieben Jahre nach Jane Bowles’ Tod, kann man entnehmen, daß sie sich von ihren literarischen Schöpfungen kaum unterschied: Sie liebte Frauen, sie soff wie ein Loch, sie litt an Phobien, schluckte Tabletten und starb in (wie man früher gesagt hätte) geistiger Umnachtung.

Millicent Dillon hegt deutliche Sympathie für die Person, deren Leben sie da erzählt, und setzt mehr auf Tastsinn und Taktgefühl als auf voyeuristische Neugier bei dem Versuch, aus einer Überfülle von Details das Wichtigste zu destillieren. Die junge Jane Bowles, wie sie in den nachgelassenen Notizbüchern, Briefen, Erzählungen von Bekannten und Freunden und den Erinnerungen des Ehemanns Paul Bowles in Erscheinung tritt, kann man sich als witzige und schrullige, wohl etwas anstrengende Frau vorstellen, die einen, wenn auch nicht immer günstigen, so doch bleibenden Eindruck hinterließ.

Auf Truman Capote, die talentierteste Klatschtante und den größten Giftzwerg der amerikanischen Kunst- und Kulturszene, wirkte sie "wie das ewige Straßengör, wie der denkbar zauberhafteste unerwachsene Mensch; dennoch hatte sie in ihren Adern etwas Kühleres als Blut, und dazu eine Intelligenz, eine exzentrische Klugheit, die kein Kind, nicht einmal das außergewöhnlichste Wunderkind, je besessen hat".

Geboren wurde Jane Bowles 1917 in New York. Sie wuchs in einer jüdischen Familie auf, in der die Frauen das Sagen hatten. Wegen einer schweren Krankheit lag sie monatelang in einem Schweizer Sanatorium; zurück blieben ein steifes Bein und der Entschluß, Schriftstellerin zu werden. Wieder in New York, schlug sie sich mit ihren Freundinnen die Nächte in Spelunken um die Ohren, während Mutter und Tanten nach einem netten jüdischen Jungen für sie Ausschau hielten. Es war dann Paul Bowles, den sie heiratete, und damit begann ein unstetes Leben mit 27 Schranckoffern, Grammophon und Schreibmaschine, ein Hin- und Herwandern zwischen Mittelamerika, Frankreich, den USA, Ceylon und Marokko. In Tanger, dem damals beliebten Aufenthaltsort exzentrischer Amerikaner, blieb Paul Bowles schließlich hängen. Jane folgte ihm, obwohl sie exotische Gegenden nicht besonders liebte und seine wachsende Abneigung gegen die westliche Zivilisation und seinen Hang zu atavistischen Gesellschaften – oder dem, was er dafür hielt – nicht teilte.