Jeder könnte es wissen: 12 000 Menschen sind auf der ganzen Welt von dem Mordbefehl gegen den Schriftsteller Salman Rushdie bedroht, weil sie sein Buch übersetzt, verlegt, vertrieben oder propagiert haben, darunter viele deutsche Staatsbürger, Übersetzer, Verleger und Journalisten. Viele haben sich an die Bedrohung gewöhnt, der Ausnahmezustand, dauert er nur lange genug, wird zum Alltag. Einige leben in Angst. Das Kopfgeld auf Salman Rushdie wurde erhöht. Und nach dem Attentat auf den italienischen Übersetzer Ettore Capriolo, dem Mord an dem japanischen Übersetzer Hitoshi Igarashi, nach dem Brandanschlag in Sivas und den jüngsten Schüssen auf den norwegischen Verleger William Nygaard gibt es keinen Grund anzunehmen, den deutschen Freunden Salman Rushdies drohe keine Gefahr.

Die Fatwa, daran hält auch der iranische Botschafter in Bonn, Seyed Hossein Mousavian, mit wünschenswerter Deutlichkeit fest, ist für den iranischen Staat "genauso gültig wie alle anderen islamischen Gebote". Der Botschafter, der den Mordaufruf an Hunderten von deutschen Staatsbürgern bekräftigt, wird dennoch nicht ausgewiesen. Wie auch der iranische Botschafter in Oslo nicht ausgewiesen wurde, als dessen Sprecher in einer später zurückgenommenen Stellungnahme erklärt hatte, der norwegische Verleger und der Übersetzer der "Satanischen Verse" seien von den "Todesurteilen erfaßt".

Die Toleranz gegen die islamischen Fundamentalisten folgt, wo sie nicht die nackte Geld- und Geschäftsgier notdürftig bemäntelt, einer pragmatischen Relativitätstheorie der Moral. Diese Theorie, in jüngster Zeit auch von Hans Magnus Enzensberger publizistisch unterstützt, besagt: Wo Moral und Menschenrecht für alle nicht zu erlangen seien, müsse zumindest das Menschenrecht für wenige, gewissermaßen in einem Separatfrieden, einem hortus conclusus teutonicus, erwirkt werden. Ja, der Abschied von der globalen Geltung der Menschenrechte sei geradezu die Bedingung für deren gelegentliche Durchsetzung.

Dieser Pragmatismus verlangt es, daß der iranische Botschafter nicht ausgewiesen wird. Er bestätigt die Deutsche Lufthansa in ihrer Weigerung, Salman Rushdie an Bord zu begrüßen. Er verbietet es, Salman Rushdie in einer Feierstunde im Deutschen Bundestag zu empfangen. Und er führte in der vergangenen Woche den für die Geheimdienste zuständigen Staatsminister Schmidbauer im Bonner Kanzleramt mit dem iranischen Geheimdienstminister Ali Fallahian zusammen – obwohl Fallahian sich, nach den Erkenntnissen der Berliner Staatsanwaltschaft, der Anstiftung zum Mord an vier iranischen Oppositionellen in dem Berliner Restaurant "Mykonos" schuldig gemacht hat. Der Pragmatismus tut alles, um das wilde Tier Fanatismus nicht zu reizen, kleine Erfolge durch Duldsamkeit zu erzielen.

Diese Rechnung kann nicht aufgehen. Die opportune Relativierung des Menschenrechts setzt es im ganzen außer Kraft. Die utilitaristische Moral, die für den kleinen Frieden und den wirtschaftlichen Nutzen Menschenrechtsverletzungen in Kauf nimmt, solange sie andere treffen, begründet erst die Geschäftsgrundlage aus Gewalt und Toleranz, die den Teufelskreis immer neuer Geiselnahmen und immer neuer Zugeständnisse in Gang hält. Die Erfolge der deutsch-iranischen Geheimverhandlungen mögen dazu führen, daß deutsche Geiseln Hafterleichterungen oder gar Befreiung erlangen. Aber sie durchbrechen nicht den Automatismus des Verbrechens, der den Iranern durch fortgesetzte Menschenrechtsverstöße immer neue Verhandlungsvorteile sichert.

Solange der Vorrat an deutschen Geiseln im Iran reicht, solange es deutsche Verleger, Schriftsteller und Journalisten wagen, für Rushdie zu streiten, sind die Pragmatiker einer relativen Moral erpreßbar. Der Fall Rushdie zeigt, daß es keine Alternative gibt zum altmodischen Menschenrecht für alle. Iris Radisch