Wenn in Deutschland spätestens um 18.30 Uhr die Läden schließen, geht bekanntlich nichts mehr. Die Kunden werden wie Störenfriede aus den Kaufhäusern vertrieben, kurz darauf ist die City verstopft. Seit Jahren versuchen Politiker, meist heldenhaft in der Rolle von Einzelkämpfern, dem Unsinn ein Ende zu bereiten. Gebracht hat das bisher zwei Stunden – am Donnerstag.

Seitdem der Bundesrat das Thema entdeckt hat, dürfen Verbraucher wieder Hoffnung auf ein gesichertes Abendbrot schöpfen. Das Gremium hat jetzt angeregt, daß wenigstens Ladeninhaber und deren Familienmitglieder in ihren Geschäften auch noch nach der Verkaufs-Sperrstunde bedienen dürfen. Selbst die Ländervertreter kapitulieren also im Clinch um die Frage, wie eine intelligente Lösung aussehen könnte, die Verbrauchern, dem Handel, aber auch den Angestellten gleichermaßen gerecht wird.

Immerhin ist der Vorschlag unter dem menschlichen Aspekt zu begrüßen. Bisher kennen die Nachbarn nämlich nur den netten türkischen Ladenbesitzer von nebenan persönlich. Künftig können sie endlich auch die Bekanntschaft von Herrn Karstadt und Frau Kaufhof machen. lüt