Von Walter H. Schreiber

LONDON. – Es galt auf der UN-Weltmenschenrechtskonferenz in Wien schon als Erfolg, daß niemand das 45 Jahre alte Prinzip der universellen Geltung der Menschenrechte in Frage gestellt hat. Solche Bekenntnisse haben die Machthaber in Haiti offensichtlich wenig beeindruckt, wie sich nicht erst jetzt zeigt. Auch in Kolumbien geht das Morden weiter: Anfang dieses Monats erschoß die Armee 13 Bewohner eines Dorfes zwischen 15 und 75 Jahren. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Zu einem energischen Aktionsprogramm zur Durchsetzung von Menschenrechten weltweit konnten sich die Staatenvertreter in Wien nicht durchringen. Die Schaffung eines UN-Hochkommissars für Menschenrechte wurde Ende Juni an die Generalversammlung mit der Empfehlung weitergeleitet, diese Frage „vorrangig“ zu behandeln. Seitdem hat man aus New York dazu nichts mehr gehört.

Für die nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen galt schon vor Wien, daß Menschenrechte ein zu ernstes Thema sind, um es den Regierungen allein überlassen zu dürfen. Unter dem Motto „Auslöschen könnt ihr sie nicht“ startet amnesty international deshalb in diesem Monat eine weltweite Kampagne gegen die in den letzten Jahren immer weiter um sich greifenden politischen Morde und das „Verschwindenlassen“ von Menschen. Unzählige wurden bis heute Opfer einer Repressionspolitik ihrer Regierungen, verfolgt wegen ihrer politischen Ansichten oder ethnischen Herkunft – oder ganz einfach weil sie arm sind oder am falschen Ort leben. Wo die Regierungen selbst Mord und Entführung in Auftrag geben oder dulden, ist es nicht verwunderlich, daß die Täter meist straffrei bleiben. In Chile – dort „verschwanden“ zwischen 1973 und 1990 über eintausend Menschen – plant die Regierung ein Amnestiegesetz, nach dem alle Verfahren gegen Offiziere, die für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich sind, abgekürzt werden sollen. Vergeblich hatten Familienangehörige von „Verschwundenen“ Anfang September in Santiago mit einem Hungerstreik gegen die Gesetzesvorlage protestiert.

Dem Ost-West-Konflikt folgte keine „neue Weltordnung“ mit Menschenrechten. Zwar hat das Thema Menschenrechte in der öffentlichen Diskussion zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Zugleich aber versinken ganze Regionen durch Nationalitätenkonflikte, staatlichen Terror und einen totalen Verlust an Rechtsstaatlichkeit in ein Chaos aus Gewalt und Gegengewalt. Gerade wegen der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit werden Oppositionelle heute noch schneller als zuvor umgebracht oder „verschwinden“ spurlos. Die Täter hoffen, daß sie damit schneller vergessen werden als politische Gefangene. Aus Furcht vor der Empörung der Weltöffentlichkeit bedienen sich die Regierungen meist gedungener Verbrecher. Sie heuern, wie in Haiti, Todesschwadronen an, die sich offiziell ihrer Kontrolle entziehen. Ihre Handlanger kommen nachts, wenn das Opfer allein ist, oder sie schleichen sich über unbelebte Straßen an. Auf diese „zivile“ Art politischer Verfolgung versucht amnesty international mit einer Informationspflicht über Verhaftungen und Freilassungen, Zugang zu Gefangenen für Familienangehörige und Rechtsanwälte sowie eindeutige Befehlsstrukturen und Kontrolle der Sicherheitskräfte zu reagieren.

Den Kritikern menschenrechtsverletzender Regime wird immer häufiger entgegengehalten, in den betreffenden Ländern sei Gewalt ethnisch und kulturell bedingt, da könne man nichts machen. Dabei ist der wahre Hintergrund stets politisches Machtinteresse: Als 1992 in Kenia bei Zusammenstößen zwischen ethnischen Gruppen mehr als 700 Menschen getötet wurden, stellte sich heraus, daß eine der beteiligten Gruppen – die Kalenjin-Kämpfer – von führenden Regierungsvertretern unterstützt und finanziert worden war. Präsident Daniel arap Moi gehört der Volksgruppe der Kalenjin an.

Für die Millionen Toten und „Verschwundenen“ gibt es also durchaus politisch Verantwortliche, auf die nicht nur die internationale Menschenrechtsbewegung Druck ausüben sollte. Leben könnten gerettet werden, mancher „Verschwundene“ könnte wieder auftauchen, wenn sich auch die Regierungen weltweit – ohne irgendwelche Rücksichten zu nehmen – anschlössen. Darauf hoffen wir weiter. Nur sollte sich niemand darauf verlassen. Besser ist es, sich auf die eigenen Möglichkeiten zu besinnen: „Mitmachen hilft gegen Ohnmacht.“

Walter H. Schreiber ist Erster

Vorsitzender der deutschen Sektion von amnesty international.