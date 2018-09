Inhalt Seite 1 — Virenjäger in Bonn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wieder Verwirrung, wieder geht es um Blutprodukte. Wieder ein böser Verdacht gegen das Bundesgesundheitsamt (BGA). Minister Horst Seehofer hat ihn am Dienstag nachmittag der Presse mitgeteilt: Ein „ernstzunehmender Wissenschaftler“, der ungenannt bleiben solle, habe von einer bisher nicht bekannten HlV-verseuchten Charge des Blutgerinnungspräparates PPSB berichtet. Der Wissenschaftler habe damals, 1990, nicht nur die betroffenen Herstellerfirma Biotest, sondern auch das BGA über die Verseuchung des Gerinnungsmittels informiert. Das Amt habe nicht reagiert.

Dafür reagierte Seehofer jetzt um so schneller. Sofort beorderte er den zuständigen Beamten im Arzneimittelinstitut des BGA, Professor Gottfried Kreutz, nach Bonn. Der Wissenschaftler konnte den Vorgang nicht gleich aufklären und wurde von Seehofer sofort suspendiert.

Während einer Krisensitzung bei Gesundheitsminister Seehofer war in der Nacht zum Mittwoch immer noch unklar: Sind durch das verseuchte Präparat Menschen infiziert worden?

Noch 1990 galten PPSB-Präparate (ein Blutplasmagemisch, das bei starken Blutungen eingesetzt wird) der Firma Biotest als sicher. Im gleichen Jahr wurde bekannt, daß bundesweit eine Charge – ein Produkt der Firma Biotest – den Aids-Erreger enthielt. Das Kaltsterilisationsverfahren der Firma hatte versagt. Die Behörden reagierten sofort. Alle PPSB-Präparate wurden zurückgezogen und seitdem nicht mehr zugelassen. Für elf Patienten aber kam der Rückruf zu spät, sie waren bereits angesteckt.

Und nun also eine zweite, bisher unbekannte, gleichfalls verseuchte Charge aus dem Jahr 1990?

Der Wissenschaftler, der Minister Seehofer informierte, ist der Tübinger Virologe Professor Gerhard Jahn. Er hatte damals, 1990, im Institut für klinische Virologie in Erlangen das Gerinnungsmittel untersucht. Jahn ist ein Fachmann. Gewiß hat er in den vergangenen Wochen das Informationschaos und die Diskussion um HlV-verseuchte Präparate verfolgt. Warum also meldet sich der Wissenschaftler erst jetzt mit seinen Erkenntnissen?

Einiges sprach Mittwoch früh dafür, daß die ominöse zweite Charge gar nicht aus dem Jahr 1990 stammt, sondern sechs Jahre älter ist. Sie wurde wahrscheinlich nur 1990 nachuntersucht. Bloß: 1984 konnte der Aids-Erreger durch Bluttests noch gar nicht nachgewiesen werden. Deshalb dürfte es unmöglich sein herauszufinden, ob sich Menschen durch dieses Präparat infiziert haben.