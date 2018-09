In der Fremde. Zwei Wochen ohne Fernsehen. Seltsame Heimkehr.

Doch dann, Samstag abend, findet ein sentimentales Wiedersehen statt. In der deutschen Wohnstube trifft sich das deutsche Traumpaar: der Kasten und ich. Es wird ein Alptraum.

Alle Herrlichkeiten eines deutschen Fernsehabends, aber immer doppelt, immer gleichzeitig! Wie soll man wählen zwischen der ZDF-Live-Show aus Emden und dem „Etappenhasen“ mit Willy Millowitsch (beides um 20.15 Uhr)? Soll man ins „heute-journal“ gucken (22 Uhr) oder in die „Tagesthemen“ (fünf Minuten später)? Vollends herz- und fleischzerreißend die Alternative zur Nachtstunde. Sat 1 zeigt den „Schulmädchen-Report – dt. Sexfilm mit Friedrich von Thun (1970)“, RTL so gut wie gleichzeitig „Heiße Bräute auf der Schulbank – dt. Sexfilm (1984) mit Sibylle Sing“. Nein, dies darf niemand von uns verlangen: wählen zu müssen, ob wir die Koteletten des Friedrich von Thun oder die Möpse der Sibylle Sing zum Anlaß unserer einsamen Ekstasen machen.

Gegen 22 Uhr, nervlich schon weitgehend zerrüttet, geraten wir in eine Talk-Show in NDR 3. Geistert dort nicht derselbe Showmaster durchs Studio, der gerade im ZDF die letzte Runde der Live-Show aus Emden hechelnd absolviert? Unmöglich. Finden wir also Halt im mütterlichen Anblick von Frau Luc Jochimsen, die soeben in NDR 3 auf Befehl ihres Talkmasters den neckischen Versuch unternimmt, Riesenseifenblasen zu blasen.

Es gelingt der Dame nicht recht, also schalten wir kurz mal rüber ins Erste, zu den „Tagesthemen“. Bombenterror in Belfast. Es berichtet (Nein! Hilfe! Unmöglich!) Luc Jochimsen.

Fernsehen, du Wohnstatt des Wahnsinns! Der Betrachter am Bildschirm greift (er kann nicht mehr anders!) zu seinem gerade im Ausland preisgünstig erworbenen Colt für alle Fälle. Er schießt auf den Fernseher – der böse Spuk muß enden!

Doch nichts geschieht. Die Kugel prallt vom Kasten einfach ab. Ins Wohnzimmer spricht nun das Wort zum Sonntag. Ins Wohnzimmer lächelt Frau Barbara Deifel-Vogelmann. Aus Calw! O Herr, o Herr, laß enden! Finis