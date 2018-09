Dem Superbeschleuniger SSC, dem größten Forschungsinstrument der Menschheitsgeschichte und einem nationalen Prestigeobjekt der Vereinigten Staaten, wurde nach jahrelangem Gezänk in der vergangenen Woche endgültig der Garaus gemacht. Als turkey („Truthahn“) bezeichnet man in den USA einen Fehlschlag, doch Geflügel solchen Kalibers wird selbst im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten selten gezüchtet: Zwei Milliarden Dollar wurden bisher an das Projekt verfüttert. Die US-Politiker hielten den radikalen Beschluß angesichts des Budget-Defizits für notwendig. Schließlich waren die veranschlagten Gesamtkosten für den SSC von ursprünglich 4,5 Milliarden (1982) auf zuletzt elf Milliarden Dollar hochgeschnellt – ohne Garantie, daß es dabei bliebe.

Schon das Doppel-Super im Superconducting Supercollider (SSC) läßt erahnen, daß die US-Physiker mit ihrer 84 Kilometer umfassenden Riesenringschleuder Beispielloses vorhatten. Sie wollten in der Anlage Elementarteilchen mit bisher unerreichter Wucht aufeinanderschießen und so eine Art Urknall en miniature erzeugen. Sie erhofften sich davon die Entdeckung unbekannter Bausteine der Materie sowie neue Erkenntnisse über den Kosmos. Auf dem Programm stand unter anderem die Suche nach dem sagenumwobenen Higgs-Teilchen, das angeblich für die Bindung zwischen Materie und Schwerefeldern sorgt und somit gewissermaßen für die Entstehung von Masse verantwortlich ist.

Doch Physiker sind gewitzte Leute, und Geldmangel beflügelt oft ihre Kreativität. Die Entdeckung des Higgs-Teilchens etwa könnten die US-Forscher schneller und billiger vorantreiben als mit ihrer Riesenschleuder, nämlich zusammen mit ihren Konkurrenten (und vielfach engen Freunden) im europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf.

Dort steht bereits eine große Beschleunigeranlage, deren weiterer Ausbau für einen Bruchteil der Kosten fast das gleiche leisten würde wie der SSC. Doch anstatt zusammenzuarbeiten, was in der Elementarteilchenphysik eigentlich üblich ist, wollten die Amerikaner partout ihre eigene Anlage bauen. Der damalige Präsident George Bush hatte am 30. Juli vergangenen Jahres am SSC-Bauplatz in Waxahachie/Texas bekannt, warum: „In einer Zeit, da das Wissen König ist, sollen Amerikaner die Krone tragen.“ Es gehe um die weltweite Führerschaft Amerikas in der Technik, denn neue Industrien könnten Millionen neuer Jobs schaffen. „Wir möchten nicht, daß diese in Deutschland oder Japan gefördert werden, sondern hier in Texas, hier in Amerika“, tönte Bush.

Der Ruf wurde weltweit gehört, auch in Japan. Die Japaner wären als einzige finanziell in der Lage gewesen, den beim Bau des SSC eingeplanten Auslandsbeitrag von 1,7 Milliarden Dollar aufzubringen und so die absehbare Pleite zu verhindern. Doch Bush und sein Nachfolger Clinton, der im Wahlkampf ebenfalls den SSC zu bauen versprach, blitzten in Tokio ab.

Die Amerikaner müssen lernen, ihre Verbündeten nicht wie Gutsherren den Stallknecht, sondern als ebenbürtige Partner zu behandeln. Die US-Presse fordert unterdes, genauso wie den SSC solle man auch die internationale Raumstation killen, an der sich neben Europäern und Japanern neuerdings auch die Russen beteiligen sollen. Doch auf der Basis kurzfristiger Budget-Erwägungen läßt sich weder langfristige Forschung noch ernsthafte Kooperation betreiben. Wann wird diese -Erkenntnis Washington erreichen?

Beim Cern in Genf sind die Amerikaner als Forschungspartner willkommen. Auf das Tragen nationaler Königskronen müssen sie dort allerdings verzichten. Hans Schuh