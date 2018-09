Inhalt Seite 1 — Geplant: Ein Badehaus für alle Seite 2 Auf einer Seite lesen

HAMBURG.- Wotan steht im Treppenhaus. Der schwarze Mischlingsrüde ist ein Problem: Wer ihn anfaßt, wird gebissen. Vor Anjas Wohnungstür im Eckhaus Hafenstraße-Balduintreppe hat er eigentlich nichts zu suchen. „Der gehört hier gar nicht her“, sagt die Bewohnerin und schließt die Tür.

Wotan, der ungeliebte Hund, gleicht den Häusern, in denen er sich herumtreibt. Wer sie zu räumen sucht, unterliegt – meist schmerzhaft. So war es jedenfalls seit ihrer Besetzung im Oktober 1981. Innerhalb der nächsten Tage erwartet die Hansestadt jetzt 32 gerichtliche Räumungstitel; drei stünden dann noch aus. Ob wirklich geräumt wird, ist freilich noch Thema der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD-Bürgermeister Henning Voscherau und seiner Herausforderin Krista Sager von der GAL. Er will, das hat er immer wieder betont, die umstrittenen Häuser beseitigen; sie will das keinesfalls. Die Hafenstraße sei „standortpolitisch einfach eine geniale Idee“, eine „Touristenattraktion“ und zu „achtzig Prozent ein mentales Problem“, hat sie vor Jahren gesagt. Jetzt gilt es das Problem zu lösen, damit Krista Sager am Regierungstisch Platz nehmen kann.

„Egal wie rum, es wird sich auf jeden Fall was bewegen. Das ist ein definitiver Wendepunkt“, sagt Wolfgang Dirksen. Als Geschäftsführer der stadteigenen Verwaltungsgesellschaft Hafenrand mbH ist der vierzigjährige Jurist Hausherr und Vermieter der Häuser, deren Abriß er plant. An ihrer Stelle sollen Sozialwohnungen entstehen.

Anders als in vergangenen Jahren steht dem Bauplan der Hansestadt diesmal aber mehr als die bloße Forderung nach dem Erhalt der Häuser gegenüber. Die Bewohner haben die Genossenschaft St. Pauli-Hafenstraße gegründet und den Berliner Architekten Hinrich Baller einen eigenen Entwurf zeichnen lassen. Im Baubüro der Genossen hängt die ehrenamtliche Arbeit des Professors der Hamburger Hochschule für Bildende Künste, auf Hochglanzprospekten ist sie abgedruckt. Drei Ebenen sieht der Entwurf vor: Unten sollen Gewerberäume entstehen, in der Mitte liegt eine Sozialetage, auf der sich „Volxküche“, Kindertagesstätte, Badehaus sowie ein überkuppelter Versammlungsraum finden, und oben wird gewohnt. Achtzig Menschen sollen dort gemeinsam leben und arbeiten können. Die Neubauten sind neben den bestehenden acht Häusern geplant, in denen rund hundert Erwachsene und zwanzig Kinder wohnen. Dreißig Millionen soll das Projekt kosten – eine Summe, die die Sanierung der alten Häuser nicht einschließt. Bis jetzt gehören der Genossenschaft etwa 500 Mitglieder an, die gemeinsam rund 150 000 Mark eingezahlt haben. Doch die Genossenschaft müßte über fünfzehn Prozent Eigenkapital, also 4,5 Millionen Mark, verfügen, um überhaupt eine Chance zu haben.

Die Hafenstraße zeigt sich zuversichtlich, das nötige Geld aus eigener Kraft aufzubringen. „Wenn das Politische klar ist, ist auch die finanzielle Seite kein Problem mehr“, sagt Claus, 45jähriger Hafenstraßen-Veteran der ersten Stunde – er wohnt schon seit 1977 hier. „Das ist nicht so verrückt, wie es aussieht. Für den Wohnungsbau können wir die gleichen Kredite in Anspruch nehmen wie Dirksen“, fügt die 37jährige Simone hinzu. Und Anja muß dann doch lachen: „Klar, Spinner sind wir bestimmt“, sagt die 31jährige, die seit sieben Jahren in der Hafenstraße wohnt. Die drei haben es sich an Anjas Küchentisch gemütlich gemacht. Es ist warm: Anders als in den meisten Wohnungen hier, die mit Kohle beheizt werden, tut in der Ecke ein Gasofen Dienst. Auf dem Tisch stehen Blumen, brennt eine Kerze. Anja hat Kaffee gekocht und Schokolade in die Mitte gelegt. „Irgendwie ist das absurd. Wir würden sonst in Erdhöhlen wohnen, wenn wir das nicht wären: Spinner“, sagt Simone. Sie beklagt, daß die Hafenstraße beim Koalitionspoker unter dem Komplex Innere Sicherheit verhandelt wird, nicht etwa unter Wohnen oder Soziales, den Bereichen, um die es den Genossenschaftlern in ihrem Bauplan geht.

Eine Kombination der alten mit neuen Häusern hält auch Dirksen für architektonisch interessant – „aber vom Politischen her nicht“, sagt er. Schon seit 1986 – damals war Dirksen noch Sachbearbeiter bei der städtischen Wohnungsgesellschaft Saga – ist er für die Hafenstraße zuständig. Offen gibt er zu: „Die Häuser sind in keinem schlechten Zustand. Das ist ein politischer Abriß, der nicht auf der Bausubstanz beruht.“ Zwar habe sich die Lage seit 1987, dem Jahr der brennenden Barrikaden, beruhigt, aber „normale Zustände“ herrschten da noch nicht. Ihm als Vermieter werde der Zugang verweigert. Sein Büro ist mit schweren Stahltüren und Videokameras gesichert. Einmal im Monat kommt ein Abgeordneter der Hafenstraße und legt 13 000 Mark auf Dirksens Tisch. „Ansonsten herrscht da ein ganz eisiger Ton. Die Kommunikation ist gleich Null.“

In Dirksens Büro steht schon ein Modell des geplanten Neubaus; etwas nostalgisch parken maßstabsgerecht drei grüne Plastik-Polizeiautos davor. Insgesamt will er am Hafenrand 200 Sozialwohnungen bauen, davon 140 auf dem Gelände, daß die Hafensträßler beanspruchen. Sein Vorhaben soll vierzig Millionen Mark kosten. Die Gebäude würden weiß verputzt und – weil sie an einer „exponierten Stelle“ stehen – etwas aufwendiger als üblich ausgestattet. „Die Miete müßte eigentlich bei dreißig Mark pro Quadratmeter liegen.“ Doch weil das bei Sozialwohnungen nicht geht, wird sie zwischen acht und zwölf Mark betragen, je nach Förderungsweg. Schöner Wohnen mit Elbblick würde so auch für Menschen mit geringem Einkommen erschwinglich, und das Ironie der Geschichte – wäre letztlich ein Verdienst der Hafenstraße.