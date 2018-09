Inhalt Seite 1 — Manager und Märkte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gerät einer der renommiertesten Sportwagenhersteller Europas unter die Kontrolle eines Dritte-Welt-Landes? Tommy Suharto, Sohn des Staatspräsidenten von Indonesien, Rennfahrer und Präsident der Indonesian Motor Racing Association, möchte gerne eine eigene Produktion von Rennwagen besitzen. Sein Auge ist auf die Lamborghini SpA in Sant’ Agata bei Bologna gefallen. Das Unternehmen mit dem sagenhaften Ruf gehört seit einigen Jahren dem US-Konzern Chrysler. Letztes Produkt ist der pfeilschnelle Diablo, der bis 1991 auch ein Umsatzrenner war. Von der Rezession geplagt, hofft Chrysler nun, Lamborghini wenigstens für den einstigen Kaufpreis von 25 Millionen Dollar wieder loszuwerden.

Italiens staatliche Stahlindustrie wird jetzt liquidiert, nachdem sie in den vergangenen fünfzehn Jahren dreißig Milliarden Mark Verlust brachte und auch der dritte Sanierungsversuch fehlgeschlagen ist. Der Präsident der Staatsholding IRI, Romano Prodi, hat durchgesetzt, daß der Verwaltungsrat der Stahltochter Ilva am vergangenen Sonntag den Beschluß zur Liquidation faßte. Private Gruppen sollen die zwei neuen Betriebsgesellschaften – für Massenstahl Ilva Piani Laminati und für Qualitätsstahl Terni Accial Speciali – übernehmen, der Rest mit den Schulden soll dem Staat bleiben.

Prodi und der Chef der Ilva, Hayao Nakamura, verhandeln derzeit in Tokio mit der Daiwa-Finanzgruppe. Nakamura, früher Chef der Nippon Steel Europa, hat gute Karten für die Übernahme von Roms Massenstahlproduktion, der zweitgrößten in Europa. Allein das Kombinat Tarent ist mit zwölf Millionen Tonnen Kapazität die größte Stahlschmiede des Alten Kontinents. Nach dem Stahlplan der EG muß allerdings die Produktion teilweise stillgelegt werden. EG-Kommisar Martin Bangemann verlangt von Rom eine Entscheidung darüber, während Rom nicht eher die Bedingungen für die Privatisierung präsentieren kann, ehe nicht Brüssel sein Plazet gibt.

Hinter den Kulissen jagen sich die Tauschangebote privater Stahlhersteller, die ihre Gruppen ebenfalls vor dem drohenden Untergang retten wollen. So bietet Italiens größter privater Stahlhersteller Alberto Falck der sterbenden Ilva teuer marode Kapazitäten an, damit diese sie kauft und an Brüssel gegen die Zustimmung der Kommission zur Erhaltung der Kapazitäten in Tarent zurückgibt.

Unklarheit auch über die Zukunft der Eko Stahl AG: Eigentlich wollte Hans Krämer, Vorstandsmitglied der Treuhandanstalt, am Dienstag eine klare Vorentscheidung zur Privatisierung der Eko Stahl AG in Eisenhüttenstadt bekanntgeben. Was Krämer dann jedoch verkündete, machte die Konfusion erst richtig perfekt. Zwar gilt der italienische Industrielle Emilio Riva weiter als Favorit der Treuhandanstalt.

Ob Riva, der bereits zwei andere Stahlwerke im Land Brandenburg übernommen hatte, den Zuschlag für Eko tatsächlich erhält, ließ Krämer aber ausdrücklich offen. Seine Begründung: Der Italiener müsse erst noch kurzfristig nachweisen, daß sein Konzept wirtschaftlich tragfähig sei. Zweiter Favorit der Treuhandanstalt sind die beiden Gesellschafter der Hamburger Stahlwerke (HSW). Mit ihnen hat die Breuel-Behörde ebenfalls Vorverträge abgeschlossen. Paraphierte Verträge gibt es zudem mit einem Konsortium aus Thyssen und Preussag, dem allerdings bei dem Deal nur geringe Chancen eingeräumt werden.

Problematisch ist die Privatisierung des Eisenhüttenstädter Unternehmens vor allem, weil die Brüsseler EG-Kommission in diesem Zusammenhang nationale Investitionsbeihilfen in dreistelliger Millionenhöhe genehmigen muß. Zudem wird sich die Treuhand als Minderheitsgesellschafter auch künftig an den laufenden Verlusten vor Eko maßgeblich beteiligen.