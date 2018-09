Von Heinz-Günter Kemmer

Der Jungunternehmer Jürgen Großmann geht mit einem Handicap in den internationalen Wettbewerb. Er hat Klöckner das Werk Georgsmarienhütte bei Osnabrück abgekauft und will nun nach Art der Mini-Stahlwerke einen Elektroofen an die Stelle von Hochofen- und Stahlwerk setzen, um die Kosten zu senken. Den Strom dafür muß er beim RWE kaufen – für rund zehn Pfennig je Kilowattstunde.

Das ist für deutsche Verhältnisse kein schlechter Preis. Aber seine französischen Konkurrenten, sagt Großmann, zahlen nur fünf Pfennig je Kilowattstunde. Und das macht je Tonne Rohstahl eine Differenz von 25 Mark. Ein nicht unbeachtlicher Unterschied also und beim Stahl darüber entscheidend, ob ein Unternehmen mit Gewinn oder mit Verlust arbeitet.

Großmann muß mit diesem Handicap vorerst leben. Strom ist in Deutschland deutlich teurer als in den meisten anderen Ländern der Europäischen Gemeinschaft; der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) wird nicht müde, darauf hinzuweisen – und predigt dabei keineswegs tauben Ohren. Dietmar Kuhnt, der Vorstandsvorsitzende der RWE-Energie AG, schlägt denn auch in die gleiche Bresche: „Gerade in den strukturell gefährdeten Industriebereichen ist der Strompreis ausschlaggebend dafür, ob die Produktion hier bei uns erhalten bleibt oder abwandert.“

Die Schuld sucht Kuhnt freilich nicht in seinem Unternehmen. Vielmehr spricht er von politischen Sonderlasten, die den Strom in Deutschland verteuerten. Kuhnt listet auf: Knapp zwei Pfennig je Kilowattstunde für die Verstromung deutscher Steinkohle, weitere zwei Pfennig wegen der im internationalen Vergleich schärferen Umweltgesetze, schließlich noch einen Pfennig, weil die Genehmigungsverfahren hierzulande länger dauern als in den Nachbarländern. Macht zusammen jene fünf Pfennig, die Großmann mehr bezahlen muß als seine internationalen Wettbewerber.

Zwar scheiterten in der vergangenen Woche Gespräche zwischen Bundesregierung und SPD-Opposition, mit denen die Weichen für eine künftige Energiepolitik gestellt werden sollten (siehe Kasten). Dabei ging es um die Balance zwischen Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit. Doch früher oder später sind die Kontrahenten erneut gefordert. Gute Gelegenheit für die Energiekonzerne, ihre Interessen zu artikulieren.

Von einem Preisnachteil könnte der deutsche Stromverbraucher – die deutsche Volkswirtschaft allerdings nicht – ziemlich schnell befreit werden. Wenn es nämlich gelingt, die Hilfen für den heimischen Steinkohlenbergbau nicht einseitig den Stromverbrauchern aufzuhalsen, sondern die Energieverbraucher insgesamt oder gar den Steuerzahler damit zu belasten, sind zwei Fünftel des Problems gelöst. Aber auch dann, wenn die Politiker lieber den Kohlepfennig aufrechterhalten wollen, ist Licht am Ende des Tunnels in Sicht: Die Koalition ist offensichtlich wild entschlossen, die Subventionen für den Bergbau auf einem niedrigeren Niveau als bisher einzufrieren oder gar nach und nach weiter zu senken.