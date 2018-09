Nun ist auch diese leise, unverkennbar sanfte Stimme deutscher Dichtung verstummt. Aber wir wollten sie ja nicht hören. Die junge Frau, deren Anmut alle bewunderten, die ihr begegnet sind, Rilke und Emmy Hennings, Franz Pfemfert und Herwarth Walden, Johannes R. Becher und der Lyriker Alfred Wolfenstein, ihr erster Mann – Margarete Rosenberg, die sich als Dichterin Henriette Hardenberg nannte, wurde 1937 von ihren deutschen Landsleuten vertrieben. Sie habe als eine der wenigen Dichterinnen des Expressionismus deutsche Sprache und Lyrik reicher gemacht? Das zählte nicht mehr in einem Land, wo Lesekunst auf das Entziffern des Arier-Nachweises schrumpfte.

Bis in die letzten Jahre hat Henriette Hardenberg geschrieben – Deutsch. Die Gedichte, Landschaftsskizzen, Betrachtungen hat sie in einer Schublade gesammelt. Sie wußte, daß sie erst aus dem Land, dann auch aus der deutschen Dichtung verdrängt worden war, trotz des schönen, schmalen Bandes „Dichtungen“, den Hartmut Vollmer 1988 im Arche Verlag herausgebracht hat. „Kein leichtbewegter Wind, / Kein tränenschwerer Regen / Mildern die Schmerzen ungeheilter Wunden“, heißt es in einem Gedicht der letzten Jahre.

Um diese Dichterin zu ehren, die am 5. Februar 1994 hundert Jahre alt geworden wäre, am 26. Oktober aber im englischen Exil in London gestorben ist, drucken wir hier ein bisher unveröffentlichtes Gedicht. Es erscheint mit anderen Texten aus dem Nachlaß im Frühjahr bei Arche unter dem Titel „Südliches Herz und andere Dichtungen“. Und wir erinnern uns an die ersten Verse der Achtzehnjährigen, die im Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges erschienen sind und so jubeln: „Wir werden herrlich aus Wunsch nach Freiheit ... Wir sind so schön im Sehnen, daß wir sterben könnten.“ R. M.