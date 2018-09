Von Namo Aziz

Die Kurden haben es in der vergangenen Woche wieder einmal geschafft, auf sich aufmerksam zu machen. Einen Tag lang waren die Medien voll von Berichten über zeitgleiche kurdische Anschläge in mehreren Ländern Westeuropas. Der Preis für das Interesse ist hoch, denn er kostet die Kurden viel europäische Sympathie, und durch sie vor allem existiert ihr Volk ohne Staat.

Wer sind jene Kurden, die hier, in dem Land, dem sie doch eigentlich Gastfreundschaft schulden, ihren Bürgerkrieg mit der türkischen Regierung ausfechten?

Beschuldigt werden Mitglieder der PKK, der kurdischen Arbeiterpartei. Wie viele Mitglieder sie in Deutschland hat, kann nur geschätzt werden: zwischen 5000 und 6000. So lauten jedenfalls die Zahlen kurdischer Insider. Die Zahl der Sympathisanten schätzen sie allerdings fast zehnmal höher ein.

Von den 600 000 Kurden, die sich in Europa aufhalten, leben über 400 000 in Deutschland. Die meisten kommen aus der Türkei. Die meisten "türkischen" Staatsbürger, die in Deutschland leben, sind eigentlich Kurden. Sie kamen nach Deutschland, weil es in ihrer Heimat, im verarmten und unruhigen Teil der Türkei, für sie keine Zukunft gibt.

Die PKK selbst hat sich 1984 mit ihren ersten blutigen Anschlägen auf die Titelseiten der türkischen und der ausländischen Presse katapultiert. Hinter dieser umstrittenen Organisation steckt ein untersetzt wirkender Mann mit groben Gesichtszügen. Er stammt aus einer armen Bauernfamilie – Abdullah Öcalan, von seinen Freunden kurz "Apo" (Onkel) genannt, hat während seines Politikstudiums die PKK gegründet. Das war im November 1978.

Die Ideologie der PKK ist eine Mischung aus marxistisch-leninistischen Ideen und viel kurdischem Nationalismus. Nichts Besonderes also. Die PKK überlebte nicht durch Öcalans Programm, sondern durch straffe Organisation. Erst 1984 trat die Partei in die Öffentlichkeit. Bis dahin war sie damit beschäftigt gewesen, die eigenen Reihen auf gemeinsame Ziele einzuschwören und vermeintliche Gegner auszuschließen. Im Laufe der Parteireifung stellte sich dann heraus: Um ihre Ziele zu erreichen, wird die PKK den Einsatz von Gewalt nicht scheuen.